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又是酒駕惹禍 男子開車自撞路旁停車翻覆
葉姓男子（56歲）今天清晨4點多駕駛一輛轎車，在苗栗市玉清路撞及路旁停車後，四輪朝天翻覆，他受輕傷自行脫困，警方酒測呼氣濃度0.42毫克，全案依公共危險罪嫌偵辦。
苗栗警察分局北苗派出所今天清晨4點多接獲報案，苗栗市玉清路有車輛翻覆事故，員警抵達現場，發現葉男已經自行脫困，通知救護人員到場檢視輕微擦傷，傷勢並無大礙。
警方初步調查，葉男駕車行經玉清路，自撞路旁停放一輛轎車後翻覆，被撞的轎車再推撞前車，葉男酒測值0.42毫克，涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦，苗栗分局呼籲，酒後駕車嚴重影響行車安全，飲酒後勿心存僥倖貪圖一時方便而酒駕上路，以免害己害人。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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