詐團「保證股票高獲利」？ 她這個動作保住百萬元

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聯合報／ 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市郭姓婦人在網路上看到標榜「股票高獲利」廣告，便加入群組，對方自稱公司專員分享投資心法，昨天要求她以100萬元上繳公司轉成虛擬貨幣，並存至網路帳戶，方可短時間達到20%以上獲利。郭女見詐騙集團所指示的投資步驟與一般相異，前往海南派出所詢問，及時保住辛苦積蓄。

57歲郭姓婦人昨天中午11點50分到台南市警三分局海南派出所詢問說，她3月份在網路上看到標榜「股票高獲利」廣告，便加入群組詢問。期間，該公司專員以分享投資心法及股票推薦等，再引導她參加相關課程。

郭女不疑有他，都按照其指示步驟辦理。對方假藉「高獲利」名義，稱須提供100萬元上繳公司轉成虛擬貨幣，並存至網路帳戶，才可短時間、高利率，達到20%以上獲利。

郭女見所指示的投資步驟與一般投資股票大不同，半信半疑，趕緊前往海南派出所詢問。警員劉奕廷、施同和連忙安撫她情緒，直言此為詐騙集團慣用手法「高獲利投資」，千萬不要配合匯款，以免被騙。

南市警三分局呼籲，詐騙集團犯罪手法雖然多樣化，但「高獲利投資」老套手法不曾消失，民眾切勿輕易聽信，養成查證習慣並提高警覺。小心求證為防詐不二法門，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請警察協助查證。

台南市郭姓婦人遭到電信投資詐騙，向台南市警三分局海南派出所警員詢問，及時保住辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市郭姓婦人遭到電信投資詐騙，向台南市警三分局海南派出所警員詢問，及時保住辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 廣告 虛擬貨幣

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