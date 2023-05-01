詐團「保證股票高獲利」？ 她這個動作保住百萬元

台南市郭姓婦人在網路上看到標榜「股票高獲利」廣告，便加入群組，對方自稱公司專員分享投資心法，昨天要求她以100萬元上繳公司轉成虛擬貨幣，並存至網路帳戶，方可短時間達到20%以上獲利。郭女見詐騙集團所指示的投資步驟與一般相異，前往海南派出所詢問，及時保住辛苦積蓄。

57歲郭姓婦人昨天中午11點50分到台南市警三分局海南派出所詢問說，她3月份在網路上看到標榜「股票高獲利」廣告，便加入群組詢問。期間，該公司專員以分享投資心法及股票推薦等，再引導她參加相關課程。

郭女不疑有他，都按照其指示步驟辦理。對方假藉「高獲利」名義，稱須提供100萬元上繳公司轉成虛擬貨幣，並存至網路帳戶，才可短時間、高利率，達到20%以上獲利。

郭女見所指示的投資步驟與一般投資股票大不同，半信半疑，趕緊前往海南派出所詢問。警員劉奕廷、施同和連忙安撫她情緒，直言此為詐騙集團慣用手法「高獲利投資」，千萬不要配合匯款，以免被騙。