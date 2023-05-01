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住宅型態漸演變為高樓群 新北社區消防演練再進化

聯合報／ 記者李成蔭林昭彰／新北即時報導

新北淡海新市鎮有眾多高樓，吸引不少民眾入住，但高樓的公安問題也引發關注，新北消防局昨於當地舉辦「社區年度消防演練兵推」，除藉此強化消防人員火場搜救能力外，也盼訓練社區住戶等人員有自衛的應變能力。

新北市淡水區人口逐年增加，住宅型態漸轉為高樓層的社區大樓，若不慎發生火災，火勢恐迅速蔓延，加上各樓層住戶人數眾多，短時間內不易疏散，容易造成人員傷亡。不少物業業者及高樓民眾都擔心，並向新北市議員陳偉杰及消防局表達希望能辦理演練。

消防局表示，只要是社區相關人員，都應該熟悉災害發生時，初期消防設備如何使用、疏散動線、如何通報消防單位以及社區內制定的各項分工，這些初期災害發生的應變能力，更顯得格外重要。

消防局指出，昨選擇在新北市淡水區新市三路二段181號（海洋都心2期社區）「社區年度消防演練兵推」，共分為兩階段，分別為第一階段「場所的自衛消防編組演練」，以及第二階段「消防人員與場所之交接演練」。

這次演練以模擬場所3樓管理室內部電器線路溫度異常急劇增高，導致電線短路起火進而引起火災，消防隊抵達現場後，立即成立救災指揮站，並任務分工，其中包含人命搜救、滅火搶救及通風排煙等搶救戰術，以求快速撲滅火勢。

消防局補充，這次演練除希望強化消防人員的火場搜救能力外，也盼訓練社區人員（含住戶）自衛消防編組的應變能力，將災害損失程度降至最低。

新型態高樓群公安問題引關注，新北消防局在淡海新市鎮舉辦「社區年度消防演練兵推」。圖／新北消防局提供
新型態高樓群公安問題引關注，新北消防局在淡海新市鎮舉辦「社區年度消防演練兵推」。圖／新北消防局提供
新型態高樓群公安問題引關注，新北消防局在淡海新市鎮舉辦「社區年度消防演練兵推」。圖／新北消防局提供
新型態高樓群公安問題引關注，新北消防局在淡海新市鎮舉辦「社區年度消防演練兵推」。圖／新北消防局提供
新型態高樓群公安問題引關注，新北消防局在淡海新市鎮舉辦「社區年度消防演練兵推」。圖／新北消防局提供
新型態高樓群公安問題引關注，新北消防局在淡海新市鎮舉辦「社區年度消防演練兵推」。圖／新北消防局提供

淡水 火災

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