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登南湖大山返程車「沒電」 和平警救援接電解危
劉姓女子和朋友共3人日前攀登南湖大山，車停在台中和平勝光登山口旁的空地，經4天登山，昨天下午返回停車處要開車下山時，才發現車沒電，打電話到鄰近的勝光派出所求助，員警借到攜帶式電瓶幫忙接電解危。
中市和平警分局勝光派出所副所長張明殷、警員蕭堅志昨天下午5點多接到求助電話，立即攜帶救車電線前往救援，該車車頭朝內停放，員警準備的救車電線不夠長無法與警車接電，眼尖的副所長看到有1輛載客的九人座營業車經過，上前詢問車上是否備有攜帶式救車電瓶可以借用，幸運借到攜帶式救車電瓶。
和平警分局提醒，和平山區加油站及汽、機車修理廠很少，也沒有任何汽機車充電設備，到山區旅遊，行前請檢查車況及油料、電力是否充足，行駛山區道路請開啟大燈減速慢行，停好車輛後也請記得關閉車燈以免耗盡電力無法啟動，遇有突發狀況可打「110」，警察會盡力協助。
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