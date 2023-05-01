聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／70歲男登台中和平波津加山摔落3公尺傷 台中消防連夜救
一名70歲男子昨天和9人登山團到台中和平登波津加山，他不慎摔落3公尺深受傷，台中市消防局派隊員上山救援，連夜搬運並送醫。
台中市消防局昨天上午11點47分接獲報案，一行9人登山團，其中70歲男登山客在和平區波津加3.7公里處（三角點1772m）下方100公尺處跌落，高度約3公尺深，傷者左肩痛、雙腳無法行走、意識清楚，已被同行山友拉起，。
消防局立即派遣和平、谷關分隊共二梯次5車10人、並會同林務局麗陽工作站2人、山搜義消2人、山難搜救協會1人，共計15人出勤，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往救援。
搜救人員昨天下午找到受傷民眾，傷者意識清楚，搜救人員給予適當處置頸圈固定，並以籃式擔架搬運下撤，昨晚11點26分返抵登山口，傷者由谷關消防分隊救護車送往東勢農民醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言