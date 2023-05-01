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影／70歲男登台中和平波津加山摔落3公尺傷 台中消防連夜救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名70歲男子昨天和9人登山團到台中和平登波津加山，他不慎摔落3公尺深受傷，台中市消防局派隊員上山救援，連夜搬運並送醫。

台中市消防局昨天上午11點47分接獲報案，一行9人登山團，其中70歲男登山客在和平區波津加3.7公里處（三角點1772m）下方100公尺處跌落，高度約3公尺深，傷者左肩痛、雙腳無法行走、意識清楚，已被同行山友拉起，。

消防局立即派遣和平、谷關分隊共二梯次5車10人、並會同林務局麗陽工作站2人、山搜義消2人、山難搜救協會1人，共計15人出勤，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往救援。

搜救人員昨天下午找到受傷民眾，傷者意識清楚，搜救人員給予適當處置頸圈固定，並以籃式擔架搬運下撤，昨晚11點26分返抵登山口，傷者由谷關消防分隊救護車送往東勢農民醫院救治。

一名70歲男子昨天和朋友登台中和平波津加山，摔落3公尺受傷，台中消防連夜救人。圖／台中市消防局提供
一名70歲男子昨天和朋友登台中和平波津加山，摔落3公尺受傷，台中消防連夜救人。圖／台中市消防局提供
一名70歲男子昨天和朋友登台中和平波津加山，摔落3公尺受傷，台中消防連夜救人。圖／台中市消防局提供
一名70歲男子昨天和朋友登台中和平波津加山，摔落3公尺受傷，台中消防連夜救人。圖／台中市消防局提供

台中市 意識 山友

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