影／70歲男登台中和平波津加山摔落3公尺傷 台中消防連夜救

一名70歲男子昨天和9人登山團到台中和平登波津加山，他不慎摔落3公尺深受傷，台中市消防局派隊員上山救援，連夜搬運並送醫。

台中市消防局昨天上午11點47分接獲報案，一行9人登山團，其中70歲男登山客在和平區波津加3.7公里處（三角點1772m）下方100公尺處跌落，高度約3公尺深，傷者左肩痛、雙腳無法行走、意識清楚，已被同行山友拉起，。

消防局立即派遣和平、谷關分隊共二梯次5車10人、並會同林務局麗陽工作站2人、山搜義消2人、山難搜救協會1人，共計15人出勤，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往救援。