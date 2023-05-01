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影／人咧？高雄機車雙載乘客沒抓穩 綠燈起步倒栽蔥慘摔

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

真驚險！高雄一輛雙載機車，行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生，一時之間沒抓穩，直接從機車「倒栽蔥」跌落，慘摔在地，所幸後方車及時煞車未撞上，讓過往人車替摔落在地的學生捏了一把冷汗。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中顯示在高雄市前鎮區光華二路和黃埔街口，一群機車騎士正在路口停等紅燈，綠燈起步後，一輛疑似母親搭載國中兒的機車，往前騎行時，後方的兒子一時手未抓穩，整個人從機車後座「倒栽蔥」摔落在地。

所幸該名學生摔落地面後，後方車及時踩了煞車，未撞上，過程也被後方車行車記錄器拍下。

轄區前鎮警分局警方表示，並未接獲相關報案內容，但提醒機車雙載乘客，坐在後方時要抓穩，以免車子行進間發生危險。

高雄一輛雙載機車行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生一時沒抓穩，從機車「倒栽蔥」跌落慘摔在地。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一輛雙載機車行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生一時沒抓穩，從機車「倒栽蔥」跌落慘摔在地。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一輛雙載機車，行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生，一時沒抓穩，從機車「倒栽蔥」跌落，慘摔在地。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一輛雙載機車，行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生，一時沒抓穩，從機車「倒栽蔥」跌落，慘摔在地。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一輛雙載機車，行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生，一時沒抓穩，從機車「倒栽蔥」跌落，慘摔在地。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一輛雙載機車，行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生，一時沒抓穩，從機車「倒栽蔥」跌落，慘摔在地。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

社群 行車記錄器 高雄市

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