聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／人咧？高雄機車雙載乘客沒抓穩 綠燈起步倒栽蔥慘摔
真驚險！高雄一輛雙載機車，行經前鎮區光華二路和黃埔街口，綠燈一起步，坐在後方的乘客疑為國中生，一時之間沒抓穩，直接從機車「倒栽蔥」跌落，慘摔在地，所幸後方車及時煞車未撞上，讓過往人車替摔落在地的學生捏了一把冷汗。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中顯示在高雄市前鎮區光華二路和黃埔街口，一群機車騎士正在路口停等紅燈，綠燈起步後，一輛疑似母親搭載國中兒的機車，往前騎行時，後方的兒子一時手未抓穩，整個人從機車後座「倒栽蔥」摔落在地。
所幸該名學生摔落地面後，後方車及時踩了煞車，未撞上，過程也被後方車行車記錄器拍下。
轄區前鎮警分局警方表示，並未接獲相關報案內容，但提醒機車雙載乘客，坐在後方時要抓穩，以免車子行進間發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言