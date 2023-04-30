男子剛出獄又手癢行竊 屏警持續調查有無涉入其他竊案
屏東縣恆春鎮近日發生3起竊盜案，42歲唐姓男子於今晚間6點左右進入鎮內一間冰菓店，趁四下無人偷走丁姓店長手機，經丁女發現後報警，警方調閱周邊監視器，發現唐男涉嫌重大，循線將他拘捕帶回，詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。
警方指出，唐男是台東人，日前因偷竊相關案件入監服刑，近期剛出獄，今晚間6點左右到屏東縣恆春鎮內一間冰菓店，見64歲丁姓老闆娘因忙於備餐，將手機置於店內桌上，竟故態復萌趁無人注意時偷走手機，隨後離開現場，待丁女忙後才驚覺手機遭竊報警協助。
警方獲報後調閱案發周邊監視器，鎖定唐男涉嫌重大，循線發現他的蹤跡，埋伏於男子住處，將其拘捕帶回偵辦。
警方指出，唐男起初不回應警方的詢問，經丁女指證並取出遭竊的手機後，他才坦承犯案，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。
警方表示，唐男為警方列管監控對象，出獄後沒有悔改仍犯下竊盜行為，警方將持續調查近日其他竊案是否與他相關，也呼籲民眾應隨身攜帶貴重物品，以免遭到宵小覬覦。
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