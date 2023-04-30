快訊

羽球／戴資穎亞錦封后重振信心 世界排名升至第三

郭台銘：不管國民黨提名我還是侯友宜 我們會變成最堅強團隊

影／六旬男登鹿林山健行突昏迷 緊急送醫搶救仍不治

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投信義鄉今傳登山健行意外，一名61歲張姓男子今隨登山隊攀登鹿林山，下午行經該山域天文台附近，突失去意識昏迷，同行山友通報119，但警消到場時，張男已無呼吸心跳，對其施予急救，並將其運送下山送醫，最後仍宣告不治。

據了解，一支從南部來的8人登山隊，今天上午11時從玉山塔塔加停車場出發，欲前往鹿林山，預計今天下午5時下山，未料下午1時許途經鹿林山天文台附近，張男突失去意識昏迷，且生命跡象微弱，王姓隊員趕緊通報119，對外求援。

南投縣消防局指出，今天下午1時25分獲報有民眾在鹿林山天文台附近昏倒，為爭取救援時效，立刻轉報玉警隊塔塔加小隊，同時啟動救援機制群呼義消，派遣玉山分隊警消4人、義消5人，出動勤務車及救護車共2車9人馳援。

南投縣消防局第三大隊表示，搜救隊於今天下午3時30分抵達鹿林山登山口，再步行上山，下午15時42分接觸到患者，但已呈現OHCA，當下立即給氧，並使用AED急救，期間不斷實施CPR，以人力揹負輪式擔架將其接駁下山送醫。

只不過，張男於下午4時許由救護車載送至竹山秀傳醫院就醫，傍晚6時許抵達醫院，經搶救後仍宣告不治；警方表示，確切死因仍待進一步釐清，同時建議民眾登山前多方衡量自身體能及身心狀況，若感不適勿勉強上山。

61歲張姓男子今行經鹿林山天文台附近，突然失去意識昏迷，警消將其緊急送醫，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
61歲張姓男子今行經鹿林山天文台附近，突然失去意識昏迷，警消將其緊急送醫，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
61歲張姓男子今行經鹿林山天文台附近，突然失去意識昏迷，警消將其緊急送醫，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
61歲張姓男子今行經鹿林山天文台附近，突然失去意識昏迷，警消將其緊急送醫，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供

南投 山友

延伸閱讀

攀鹿林山突昏迷命危 61歲男送竹山秀傳醫院搶救

桐花季來了 新北石碇步道僅435米輕鬆看「五月雪」美景

網紅挺孕肚登山骨折道歉了！卻遭質疑：有空拍片、沒空找恩人？

台中市第47屆萬人健行大會 王育敏副市長揪民眾來大坑健康動一動

相關新聞

澎湖無人遊覽車溜下斜坡「倒退嚕」 騎士勇者徒手擋下驚險畫面曝

澎湖一輛無人駕駛的遊覽車，26日晚間8點多，突然順著馬公新店路斜坡，緩緩下滑到文澳派出所前的五岔路口，停下後又緩緩倒退嚕...

誇張！三重半裸男在馬路中央吸膠 員警趕抵逮人

網路影音平台今天貼文指稱，昨晚有人在新北市三重區中華路當街吸食強力膠被員警抓走。警方澄清，該案發生於3月2日晚間9時許，...

國1路竹段旁鐵皮工寮冒濃煙 南下車道能見度差

國道一號337.6K下方靠永華路一處臨時搭建的鐵皮工寮，今天接近正午12時許冒出熊熊大火，現場因黑煙瀰漫，整個國道1號3...

影／六旬男登鹿林山健行突昏迷 緊急送醫搶救仍不治

南投信義鄉今傳登山健行意外，一名61歲張姓男子今隨登山隊攀登鹿林山，下午行經該山域天文台附近，突失去意識昏迷，同行山友通...

警察勤休新制上「黑班」 警政署：嚴禁美化書面資料

大法官釋字785號解釋應保障公務員健康權，警察勤休新制今年元月上路限制上班時數，但工作量未減，3個多月來許多人下班仍上「...

攀鹿林山突昏迷命危 61歲男送竹山秀傳醫院搶救

家住高市的張男與友人一起攀登鹿林山，今天中午行經鹿林山天文台時，張男突昏迷疑無呼吸心跳，南投縣消防局獲報派出搜救人員前往...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦