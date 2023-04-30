影／六旬男登鹿林山健行突昏迷 緊急送醫搶救仍不治

南投信義鄉今傳登山健行意外，一名61歲張姓男子今隨登山隊攀登鹿林山，下午行經該山域天文台附近，突失去意識昏迷，同行山友通報119，但警消到場時，張男已無呼吸心跳，對其施予急救，並將其運送下山送醫，最後仍宣告不治。

據了解，一支從南部來的8人登山隊，今天上午11時從玉山塔塔加停車場出發，欲前往鹿林山，預計今天下午5時下山，未料下午1時許途經鹿林山天文台附近，張男突失去意識昏迷，且生命跡象微弱，王姓隊員趕緊通報119，對外求援。

南投縣消防局指出，今天下午1時25分獲報有民眾在鹿林山天文台附近昏倒，為爭取救援時效，立刻轉報玉警隊塔塔加小隊，同時啟動救援機制群呼義消，派遣玉山分隊警消4人、義消5人，出動勤務車及救護車共2車9人馳援。

南投縣消防局第三大隊表示，搜救隊於今天下午3時30分抵達鹿林山登山口，再步行上山，下午15時42分接觸到患者，但已呈現OHCA，當下立即給氧，並使用AED急救，期間不斷實施CPR，以人力揹負輪式擔架將其接駁下山送醫。