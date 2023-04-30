警察勤休新制上「黑班」 警政署：嚴禁美化書面資料
大法官釋字785號解釋應保障公務員健康權，警察勤休新制今年元月上路限制上班時數，但工作量未減，3個多月來許多人下班仍上「黑班」，淪為勤務表的「紙上健康權」。警政署說，嚴禁美化書面資料，持續廣蒐各警察機關意見檢討策進，兼顧治安需求及警察健康。
對於年輕警察無法報滿超勤加班費上限，警政署說，絕不讓警察超時服勤「做白工」、領不到加班費，若超時服勤被要求不能報領加班費，歡迎向署長信箱反映，將嚴正調查處置。
警政署訂定警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，每天上班不得超過12小時，須休息1小時，換班至少休11小時，每月超時服勤不得超過80小時；刑警偵查刑案或受檢察官指揮辦案、主管內部管理及應變處置等特殊狀況，每天上班不得超過16小時，換班至少休8小時，每3個月超時服勤不得超過240小時。
警政署說，各機關應依新制執行，視轄區治安與特性合理規劃勤務或相互支援，避免警力浪費，透明公開接受檢驗，正視及改善勤休問題，嚴禁美化書面資料而犧牲警察權益；囿於警察工作特殊性，派出所正、副所長及刑事、地方隨扈等「責任制」人員，因治安與勤務需要，未有適當合理補償，持續研修相關人員勤務方式，改善不足。
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