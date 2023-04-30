警察勤休新制上「黑班」 警政署：嚴禁美化書面資料

大法官釋字785號解釋應保障公務員健康權，警察勤休新制今年元月上路限制上班時數，但工作量未減，3個多月來許多人下班仍上「黑班」，淪為勤務表的「紙上健康權」。警政署說，嚴禁美化書面資料，持續廣蒐各警察機關意見檢討策進，兼顧治安需求及警察健康。

對於年輕警察無法報滿超勤加班費上限，警政署說，絕不讓警察超時服勤「做白工」、領不到加班費，若超時服勤被要求不能報領加班費，歡迎向署長信箱反映，將嚴正調查處置。

警政署訂定警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，每天上班不得超過12小時，須休息1小時，換班至少休11小時，每月超時服勤不得超過80小時；刑警偵查刑案或受檢察官指揮辦案、主管內部管理及應變處置等特殊狀況，每天上班不得超過16小時，換班至少休8小時，每3個月超時服勤不得超過240小時。