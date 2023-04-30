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又傳虐貓案！彰化社頭貓「身中兩彈」死亡 警方追查中
又傳虐貓案！彰化縣社頭鄉民眾28日晚間在社石路一帶發現一隻貓躺在路邊奄奄一息，將牠送往動物醫院急救後，獸醫發現貓竟身中二個鉛彈而命危，雖取出鉛彈，但貓也傷重死亡，民眾耽心受害的不只這隻貓，已報警追查，彰化動物防疫所表示，虐殺動物依動保法規定可處20萬元以上、二百萬元以下罰金。
一名社頭居民28日晚間9點多在社石路760巷和福德路一帶發現一隻貓受傷路倒，原以為是被車輛不小心撞到，趕緊將牠送員林忠愛動物醫院急救，獸醫師拍X光後卻發現貓是中彈，緊急將貓卡在身體裡的鉛彈取出，但貓仍傷重死亡。
民眾將疑似虐貓事件Po到「社頭人俱樂部」，提醒大家小心，懷疑可能有虐貓人士故意槍殺無辜的貓，也引發社頭警方重視，已調閱附近路口監視器，民眾若有相關線索也可提供給警方。
彰化動物防疫所所長董孟治表示，已接到民眾通報，請警方追查，虐殺動物依動物保護法25條規定可處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、二百萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。
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