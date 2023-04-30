攀鹿林山突昏迷命危 61歲男送竹山秀傳醫院搶救
家住高市的張男與友人一起攀登鹿林山，今天中午行經鹿林山天文台時，張男突昏迷疑無呼吸心跳，南投縣消防局獲報派出搜救人員前往救援，緊急處置後下午將張男後送下山，送竹山秀傳醫院救治。
南投縣消防局發布新聞稿指出，中午接獲民眾報案，指稱張男一行8人上午從塔塔加停車場出發前往攀登鹿林山，預計下午5時下山，不料61歲張男中午行經鹿林山天文台附近，突然失去意識昏迷，急需救援。
消防局表示，為爭取救援時效，立即轉報內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊玉山分隊人員，同時啟動救援機制群呼叫義消，派遣玉山分隊警消4人及義消5人前往救援。
消防局指出，搜救人員下午3時30分抵達鹿林山登山口，3時42分抵達患者待救處，發現張男疑似無呼吸心跳，立即給氧並持續急救，再用接駁方式將患者後送下山，送往竹山秀傳醫院搶救。
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