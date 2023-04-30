澎湖無人遊覽車溜下斜坡「倒退嚕」 騎士勇者徒手擋下驚險畫面曝

澎湖一輛無人駕駛的遊覽車，26日晚間8點多，突然順著馬公新店路斜坡，緩緩下滑到文澳派出所前的五岔路口，停下後又緩緩倒退嚕，眼見就要撞上對面租車行；此時一名體重不到80公斤的男騎士伸出援手，竟徒手擋住該輛17噸以上遊覽車，令人捏了一把冷汗。

事後遊覽車駕駛返回把車開走，有網友在臉書「澎湖大網聚」提及此事，該名英勇男子身分才隨之曝光；原來該名高姓男子是在地租車行業者的弟弟，自己也是遊覽車司機，正好下班路過，趕忙出手救援，成功擋下大車。

高姓男子今對媒體表示，當時看到遊覽車逆向下滑，兩側警示燈打開，但司機不在車上，路過人車紛紛閃避。他一度想爬上駕駛座控制車輛，但因門窗緊閉而作罷，他伸手擋車外，也大聲呼叫其他路人幫忙，有名女子停下來協助，最後搬來石頭抵住輪擋，才控制住不斷下滑的車輛。