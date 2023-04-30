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遛狗不牽繩...狗朝女子吠叫緊貼追逐 法院裁罰飼主6000元
基隆市陳姓男子遛狗未繫繩索牽引，結果他養的2隻狗和另外2隻流浪狗，朝著蔣姓女子吠叫追逐，讓她遭受驚嚇，報警討公道。警方依違反社會秩序維護法，移送法院審理。基隆地方法院認定陳男縱容動物嚇人，處罰6000元。
基隆地院裁定書指出，陳姓男子今年4月10日晚上10點多，在基隆市中正區正濱路116巷5弄遛狗時，因他沒有用牽繩綁住他飼養的中型犬，縱容狗自由活動，結果在社寮橋停車場，他的狗看見蔣姓女子經過，上前吠叫，還緊貼追逐，使蔣女飽受驚嚇。
警方接獲蔣女報案後，調閱停車場監視器畫面，看到蔣女遭狗追逐畫面。訪查當地住戶，查出陳男身分，他承認「涉案」的其中2隻狗是他養的，當晚遛狗未繫狗繩；另外2隻狗也朝蔣女吠叫的狗疑為當地流浪狗。
法院指出，陳男行為違反社會秩序維護法第70條第3款「縱容動物嚇人」，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。陳男未適當管控所飼養的狗，顯屬不當，考量承認犯行、危害情節及智識程度、家庭狀況等情狀，裁罰6000元。如不服裁定可提抗告。
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