士林夜市攤商口角率眾砸攤毆人 警速逮3嫌

台北市士林夜市今天凌晨發生砸攤毆人事件，起因疑為45歲阮姓男攤商和同齡張姓男攤商近日頻起口角衝突，張男懷恨便率眾滋事，警方獲報後循線於2小時內逮3嫌送辦。

台北市警察局士林分局今天凌晨零時許接獲報案，指轄內士林夜市內有人砸店和打架滋事，立刻啟動快打部隊前往現場，但已無相關鬧事人士在場，進一步了解為被害人45歲阮男所經營的溫體牛肉湯攤位遭人砸毀。

警方隨即巡視現場比對監視器影像及衣著特徵，發現是夜市麻將攤商45歲張男率友人22歲葉男、26歲李男前往砸攤並毆打阮男，一行人隨後還至鄰近麻將攤繼續把玩。

經調查了解，被害阮男日前曾和張男因故起口角糾紛，雙方昨晚再度發生口角，張男疑心生不滿便率眾砸攤、毆人。

警方迅速於事發2小時內將相關滋事3人全數帶回警局釐清，全案詢後將張男等3嫌依違反刑法聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪送辦。