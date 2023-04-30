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桃園市消防局力推旁觀者CPR 吸引武陵高中140學生參加

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市旁觀者CPR比率連3年六都第一，今年截至3月高達8成、救回3成2患者，消防局也持續推廣，今上午在武陵高中舉辦CPR、AED教學活動，儘管適逢連假，仍吸引多達140名高三學生參加，在消防局高級救護技術員（TP）現場演示下，習得救人「8字口訣」。

教學活動由桃園市消防局中路分隊TP胡政佑主講，以CPR操作口訣「叫叫壓電」、AED操作步驟「開貼插電」為主軸講解，並實際演示了急救的操作流程，再由學生實際按壓心肺復甦模擬人型「安妮」。

胡政佑解釋，當人呼吸心跳停止後，4至6分鐘內腦細胞就會開始受損，然而救護車獲報並抵達現場平均需時5至8分鐘，因此，旁觀者在119指揮中心人員指示下施救非常重要，可幫助維持病人的生命，直到救護人員抵達現場。

消防員事前提問，「如果你身邊的同學突然倒下，你會幫他急救嗎？」、「如果你自己倒下，你會希望身邊的同學幫忙嗎？」現場討論聲此起彼落，學生們因不熟悉流程、願意者屈指可數，不過在一步步了解CPR的重要性跟操作內容後，意願明顯提升。

中路分隊長張育瑄表示，消防局長期致力於推廣全民CPR，不乏經由旁觀者及時急救而成功存活的案例，民眾平時若想學習CPR，可以致電消防分隊預約，ˇ人以上即可開課，課後還會獲頒桃園市急救教育合格證明書，讓市民朋友們可更加自信地應對突發緊急情況。

桃園市消防局統計，桃園市DACPR執行率2020年至2022年分別為63%、71%、74%，全國平均則是53%、55%、57%，連3年六都第一，今年截至3月31日更高達8成，助超過3成2患者撿回寶貴性命。

中路消防隊TP胡政佑今上午至桃園武陵高中教授CPR技術，指導學生用安妮人偶演練。圖／消防局提估
中路消防隊TP胡政佑今上午至桃園武陵高中教授CPR技術，指導學生用安妮人偶演練。圖／消防局提估
中路消防隊TP胡政佑今上午至桃園武陵高中教授CPR技術，指導學生用安妮人偶演練。圖／消防局提估
中路消防隊TP胡政佑今上午至桃園武陵高中教授CPR技術，指導學生用安妮人偶演練。圖／消防局提估

CPR 桃園 患者

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