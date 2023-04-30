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影／新竹尖石鄉新達山屋緊急救護 空勤直升機救援扭傷腳山友
新竹縣尖石鄉新達山屋有一名山友腳扭傷需緊急救護，空勤總隊今天派黑鷹直升機救援，將傷者吊掛上機，載回台中機場，由救護車載送就醫。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午11點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行新竹縣尖石鄉
新達山屋沈姓山友，因左腳腳踝扭傷無法行走待援任務。
派出飛機編號NA-702 黑鷹直升機，飛行組員正駕駛石宇平、副駕駛廖志杰、機工長楊儒健，消防署特搜隊員張茂同、邱意銘執勤。
直升機起飛定向目標區，11點46分到達目標周邊開始搜索，發現受傷山友後吊掛下放特搜隊員邱意銘至地面，實施人員檢傷及搬運作業，待特搜隊員回報完成地面作業後，實施人員吊掛上機作業，完成吊掛作業，隨即起飛返回台中駐地落地，傷者交救護車後送醫院。
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