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婦人踩他人嘔吐物跌倒骨折 要求賠償談不攏待調解

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓婦人14日上午到國軍台中總醫院就醫，走進醫院大廳時，因踩到其他患者的嘔吐物而跌倒，造成右腳骨折。婦人住院兩周後出院，家人今上網控訴院方後悔不理賠，但醫院則澄清並非不理賠，而是須依保險申請程序。由於雙方對理賠內容有爭執，下周將在太平區公所調解委員會進一步協調。

婦人家屬今在網路貼文，說婦人是在沒有任何告知及警示牌的狀況下踩到嘔吐物，隨即滑倒劇痛到無法站立，經急診確定為右膝粉碎性骨折。

家屬說，好好的人本來健步如飛的走進去，兩周後卻杵著拐杖出來，住院期間醫院人員只拿著水果來看過一次。從入院到出院共花了約10萬多元，原本開的店有5天無法營業賺錢，不得已只能請看護代為照顧母親。

家屬說，原本醫院長官承諾，安心住院，後續所有醫療花費都會負責，但28日上午準備出院時，卻要求把所有費用繳清才能出院。等到近12時終於有長官願意跟我們對談，卻反悔說他指的是由保險負責，只希望醫院負擔所有醫療費用。

國軍台中總醫院說，醫院的公共意外責任保險申請須有繳款收據，才可以申請理賠，家屬若無力繳款，也可以簽下相關資料後，由醫院進行後續作業，並非醫院不理賠或是後悔。可能因理賠內容有認知差距，因對方申請調解，目前待進一步協調。

院方說，院方14日發現地上有嘔吐物時，志工人員已先用輪椅將嘔吐物擋住，避免有人踩到滑倒。陳婦滑倒時，院方人員曾上前協助送醫，經診斷為右側髕骨骨折，開刀後收治住院。對於仍造成陳婦受傷，醫院深感遺憾與抱歉，後續會加強人員機會教育，避免類似情況再發生。

陳姓婦人到國軍台中總醫院就醫，因踩到其他患者的嘔吐物而跌倒，造成右腳骨折。圖／取自臉書爆料公社
陳姓婦人到國軍台中總醫院就醫，因踩到其他患者的嘔吐物而跌倒，造成右腳骨折。圖／取自臉書爆料公社
陳姓婦人到國軍台中總醫院就醫，因踩到其他患者的嘔吐物而跌倒，造成右腳骨折。圖／取自臉書爆料公社
陳姓婦人到國軍台中總醫院就醫，因踩到其他患者的嘔吐物而跌倒，造成右腳骨折。圖／取自臉書爆料公社

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