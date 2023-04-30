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誇張！三重半裸男在馬路中央吸膠 員警趕抵逮人
網路影音平台今天貼文指稱，昨晚有人在新北市三重區中華路當街吸食強力膠被員警抓走。警方澄清，該案發生於3月2日晚間9時許，47歲邱姓男子當時依違反社會秩序維護法移送簡易法庭裁處。
影片畫面中有1名沒穿鞋、打赤膊的刺青男子，竟然趴在大馬路中央吸膠，且猛烈吸吐氣使塑膠袋像氣球般快速消脹，往來車輛紛紛閃避，稍後員警獲報趕抵，搶下塑膠袋並逮捕該名男子，許多路人幫忙擋車避免發生追撞。
警方指出，此案發生於3月2日晚間9時許，地點在三重區聯邦公園旁的中華路上，有竊盜前科的47歲邱姓男子居無定所，經常在公園內遊蕩，當天邊走邊吸膠，疑似準備過馬路，突然止步趴在路中央猛吸，已經意識模糊。
員警依法執行管束，帶回派出所詢問後將邱男違反依社會秩序維護法第66條移送簡易法庭裁處，吸食煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物，可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。
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