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誇張！三重半裸男在馬路中央吸膠 員警趕抵逮人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

網路影音平台今天貼文指稱，昨晚有人在新北市三重區中華路當街吸食強力膠被員警抓走。警方澄清，該案發生於3月2日晚間9時許，47歲邱姓男子當時依違反社會秩序維護法移送簡易法庭裁處。

影片畫面中有1名沒穿鞋、打赤膊的刺青男子，竟然趴在大馬路中央吸膠，且猛烈吸吐氣使塑膠袋像氣球般快速消脹，往來車輛紛紛閃避，稍後員警獲報趕抵，搶下塑膠袋並逮捕該名男子，許多路人幫忙擋車避免發生追撞。

警方指出，此案發生於3月2日晚間9時許，地點在三重區聯邦公園旁的中華路上，有竊盜前科的47歲邱姓男子居無定所，經常在公園內遊蕩，當天邊走邊吸膠，疑似準備過馬路，突然止步趴在路中央猛吸，已經意識模糊。

員警依法執行管束，帶回派出所詢問後將邱男違反依社會秩序維護法第66條移送簡易法庭裁處，吸食煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物，可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。

新北市三重區日前竟然出現刺青男打赤膊趴在馬路中央吸膠。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市三重區日前竟然出現刺青男打赤膊趴在馬路中央吸膠。圖／翻攝社會事新聞影音
警方趕抵執行管束，吸膠男子神智不清，站都站不穩。圖／翻攝社會事新聞影音
警方趕抵執行管束，吸膠男子神智不清，站都站不穩。圖／翻攝社會事新聞影音
警方趕抵執行管束，吸膠男子神智不清，站都站不穩，路人協助擋車避免發生追撞。圖／翻攝社會事新聞影音
警方趕抵執行管束，吸膠男子神智不清，站都站不穩，路人協助擋車避免發生追撞。圖／翻攝社會事新聞影音

塑膠袋

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