台南明天起擴大取締路口不停讓行人專案 加強執法1個月
為了改善路口行人安全，培養用路人遵守路權與禮讓行人觀念，台南市警察局明天起，配合警政署辦理擴大取締路口不停讓行人執法專案，專案時間從5月1日至31日先辦1個月。台南市交通大隊說，此專案辦1個月後會視情況再調整專案時程。
5月起取締專案，警方將針對用路人「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「道路障礙」等違規態樣加強執法。
台南市交通警察大隊長周冠輝說，行車遇有「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字時，務必先停車，注意有無左右來車後再開，並遵守支線道車讓幹線道車先行及禮讓行人之交通規則，只要落實遵守交通規則，就可以保障交通安全與交通秩序，平安完成交通行旅。
此外，人行道（含騎樓）違規停車及擺放各種道路障礙，將嚴重影響行人通行的權利，且可能造成行車路口視距不足的問題，進而導致事故發生，周冠輝請市民發揮公德心，將車輛停放於合法處所，並維持人行道通暢。
台南市警察局局長廖宗山表示，希望在針對路口及行人交通事故成因策略性的執法環境下，能夠使用路人養成守法的習慣，並降低交通事故的發生，營造成為一個友善安全的交通環境。
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