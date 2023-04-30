6旬婦登合歡山疑高山症 警方給氧氣瓶接力送醫

來自台中的6旬陳姓夫妻，昨天搭乘合歡山旅遊團的大巴士到合歡山旅遊，前往合歡尖山、石門山登山時，陳姓婦人突然發生頭昏想吐、呼吸困難與四肢無力等症狀，先生緊急向員警求助。警方研判疑似是高山症，趕緊提供氧氣隨身瓶，送往南投就醫，幸未發生憾事。

陳姓夫妻原本開心出遊，卻碰上緊急狀況，新城警分局合歡派出所巡佐阮漢魁、警員呂小平獲報後，發現陳婦疑似罹患急性高山症，請夫妻搭巡邏車，婦人坐在副駕駛座，椅背放平，丈夫則坐在右後座，手拿氧氣隨身瓶給妻子，巡邏車則鳴響警報器，一路往清境下山。

在送醫中，原本呼吸急促的妻子呼吸趨於平緩，但緊張得說四肢沒有知覺，員警及丈夫安撫妻子情緒，並持續給予吸氧，丈夫還頻頻對妻子按摩四肢、輕捶胸口，減緩不適與緊張。

原本員警想先送往距離最近的台14甲線8公里處清境假日醫療站急救，但到了醫療站後，才發現醫療站並沒有開門，便通知仁愛消防分隊派遣救護車上山接駁。後來警車與救護車在台14甲線2.7公里接駁，送往埔里榮民醫院急救，員警也發現陳婦已吸完5支氧氣瓶。

經急救後，陳婦身體已恢復正常，無生命危險，高興的丈夫致電給合歡派出所，向2位伸援的的員警致謝，感謝及時救命。