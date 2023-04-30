聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣警執深夜勤 盤查民眾引衝突 警方回應了
嘉義縣太保市今天凌晨發生警民衝突，當時2名員警攔查2車、9名民眾，民眾認為自己沒犯法也沒武器，卻被大小聲，還出言「如果照我以前的個性，你們現在已經在地上了」；警方表示，要求下車接受盤查，但第一時間無人配合，提高音量再次要求才下車，希望大家配合維護治安。
民眾將警方執勤過程錄影，並上傳至抖音，影片一經上傳引起熱議，紛紛留言表示，「很兇喔」、「官威很大」，也有網友質疑「半夜不在家睡覺，會不會是準備要去飆車？」、「坐等警察把前半段影片PO出來再評論」。
警方表示，當時太保分駐所2名員警深夜執勤，攔查危險駕駛車輛，針對2輛車盤查，車上共有9人，第一次請對方下車，卻無人回應，配合度很消極，第二次提高音量，怕對方沒聽到，卻被說太大聲，執勤方式不妥適會再檢討。
警方也說，執勤員警僅有2人，面對9人未知有否武器情形下，希望9人下車接受盤查，確保自身安全，但9人起初消極配合，員警才會提高音量，希望大家體恤員警辛勞，多加配合維護治安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言