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7旬老翁獨攀北大武未申請住宿 山友：量力而為別執迷不悔

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

攀登高山眺望美景是不少人的夢想，2名7旬老翁因不會使用網絡，未申請山屋及營地，堅持單攀最南百岳屏東北大武山，卻各因體力不支、身體不適以失敗告終。北大武山檜谷山莊主吳德發將2位「高危險追夢人」的故事發上粉專，有網友佩服老翁堅定意志，但也有山友留言提醒，登山不能僅憑一股衝勁，應循適當方法完成。

莊主吳德發表示，其中1位老翁家住鳳山，一心一意想要登頂，但不會使用電腦沒有申請住宿，4度嘗試單攻，前2次還沒走到山莊就體力不支撤退，第3次走到山莊氣喘吁吁，精疲力盡，第4次再遇老翁，見他服裝不整，體力不濟，出言關心，確認他安全無虞並叮囑不要勉強後放行，但他體力透支，撤退時還走到無法辨別步道路徑，幸得好心山友一路相陪下山。

另一位老翁則於4月12日拄著兩隻木頭，背負約40公升的小包，外掛帳篷、睡袋還有衣服，至舊登山口和管理員說他要住宿，經人員說明相關規定勸離後卻使出「纏功」，如願到山莊營地準備紮營。

吳德發前去勸戒，老翁向他辯稱10幾年前攀登時住宿不需申請，而他不懂得怎麼申請，更強調登頂是他一生志願，現已年邁仍想圓夢，不想留下遺憾，雙方再經溝通後老翁同意離去，未料他另覓別處休息，卻因高山症發作，整晚無法入睡，天微亮就撤離。

吳德發將故事在「屏東林區管理處北大武山資訊站」粉專發文，1位同為40年次的山友指出，他不會申請檜谷山莊住宿或營位，但以跟團方式，安排3天2夜的行程，輕鬆登頂北大武山三角點，還可登頂西大武及日湯真山，也有網友提醒，既然登北大武山是一生的志業，就該找方法完成，跟團、訓練體能、吸收登山知識、走多日行程都可嘗試，不應僅憑一股衝勁，雖然有夢最美，但也不能拿自己的生命開玩笑。

7旬老翁獨攀最南百岳屏東北大武山，未申請住宿堅持單攻，後因身體不適提早下山。圖／取自「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書
7旬老翁獨攀最南百岳屏東北大武山，未申請住宿堅持單攻，後因身體不適提早下山。圖／取自「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書
7旬老翁獨攀最南百岳屏東北大武山，未申請住宿堅持單攻，4度挑戰皆因體力不支失敗告終。圖／取自「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書
7旬老翁獨攀最南百岳屏東北大武山，未申請住宿堅持單攻，4度挑戰皆因體力不支失敗告終。圖／取自「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書

北大武山 住宿

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