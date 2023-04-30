聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園公寓住宅大火 3人及時逃生
桃園市平鎮區一棟3樓公寓住宅今天上午突然失火，林姓屋主一家3人住在2樓，突然臥室起火冒出火煙，往上竄燒延燒至3樓神明廳，大火一發不可收拾，林姓屋主一家3人及時逃至一樓外，消防局第四大隊人員灌救，半小時內撲滅火勢，無人受困，火調人員正在火場調查真正起火原因。
平鎮區大勇街一棟公寓住宅，家住林姓屋主3人，今天上午9時49分在住宅2樓的一間臥室突然起火冒出火煙燒，林姓屋主見狀，一家3人緊急下樓逃生至一樓巷子外，火舌從2樓往上延繞，2、3樓陷入火海，消防局第四大隊據報出動14 車輛及消防員41人灌救，大約20多分鐘撲滅火勢，林姓屋主2樓付之一炬，幸無人受困。
消防員表示，大火由2樓往3樓燃燒，消防員全力撲滅火勢，疑似2樓起火臥室全部燒毀，該住宅真正起火原因由火調人員進入調查鑑定中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言