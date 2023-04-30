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桃園公寓住宅大火 3人及時逃生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區一棟3樓公寓住宅今天上午突然失火，林姓屋主一家3人住在2樓，突然臥室起火冒出火煙，往上竄燒延燒至3樓神明廳，大火一發不可收拾，林姓屋主一家3人及時逃至一樓外，消防局第四大隊人員灌救，半小時內撲滅火勢，無人受困，火調人員正在火場調查真正起火原因。

平鎮區大勇街一棟公寓住宅，家住林姓屋主3人，今天上午9時49分在住宅2樓的一間臥室突然起火冒出火煙燒，林姓屋主見狀，一家3人緊急下樓逃生至一樓巷子外，火舌從2樓往上延繞，2、3樓陷入火海，消防局第四大隊據報出動14 車輛及消防員41人灌救，大約20多分鐘撲滅火勢，林姓屋主2樓付之一炬，幸無人受困。

消防員表示，大火由2樓往3樓燃燒，消防員全力撲滅火勢，疑似2樓起火臥室全部燒毀，該住宅真正起火原因由火調人員進入調查鑑定中。

平鎮區一棟3樓公寓住宅失火，2樓起火點付之一炬，屋主3人及時逃生。記者曾增勳／翻攝
平鎮區一棟3樓公寓住宅失火，2樓起火點付之一炬，屋主3人及時逃生。記者曾增勳／翻攝

消防員

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