影／長腿女台中車站丟友人機車 緊張尿急找廁所有驚喜

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子上周末借朋友機車到台中車站附近處理公務，未料卻忘記機車停放位置，當時她看到警員趕緊上前求助，但期間張女因緊張，向警方表示內急先往附近賣場借廁所，未料途中即意外發現友人機車的停放位置，順利尋獲，也趕緊通知警方，也直說「警察帶來好運」。

第三警分局立德所警員劉佳竺23日晚間7時許，在台中車站執勤時，接獲張姓女子（47歲）求助，張女急說「找不到機車，已找了30多分鐘」，張女描述，當天下午3時許，騎友人機車到台中車站附近，但要返回時，忘記機車停放位置。

警員得知後，協助確認機車未被拖吊，也無他人使用跡象，得知車子應未遭竊，張女稍微放鬆心情，不過因張女緊張、加上已找機車一段時間，十分內急，所以先到附近商場借廁所，沒想到張女前往商場途中，即看到友人機車，也馬上告知警方，已尋獲機車，也對警方協助頻頻致謝。

第三警分局提醒，有時記憶不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。

警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

台中市張姓女子上周末借友人機車到台中車站附近，卻忘記停放位置，第三警分局警員在場協助。圖／第三警分局提供
台中市張姓女子上周末借友人機車到台中車站附近，卻忘記停放位置，第三警分局警員在場協助。圖／第三警分局提供
台中市張姓女子上周末借友人機車到台中車站附近，卻忘記停放位置，張女向警方求助後，要到商場借廁所時，即發現機車停放位置。圖／第三警分局提供
台中市張姓女子上周末借友人機車到台中車站附近，卻忘記停放位置，張女向警方求助後，要到商場借廁所時，即發現機車停放位置。圖／第三警分局提供

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