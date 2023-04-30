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嘉油鐵馬道違規車輛增多 嘉市府加強取締

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉油鐵馬道前身為昔日中油舊鐵道，從嘉義市中油煉油廠南大門開始（美源街）到水上鄉鴿溪寮站總長度3.1公里，沿途不僅綠意盎然，串連溼地、稻田、景點地標，不論是傍晚或是假日吸引民眾前來散步、運動，現已成為市民與觀光客經常造訪的熱門景點之一。嘉市府近來發現機動車輛違規數量有上升趨勢，呼籲民眾切勿違法，以免挨罰。

嘉油鐵馬道自1932年行駛至2002年始廢線停駛，2008年由嘉義市政府向中油公司租借，並改建為自行車與行人步道。市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉油鐵馬道自2012年5月8日起即公告，禁止兩輪以上機動車輛（含機車）通行，並於各路口設有禁止機動車輛進入之標誌，違反者可依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款、3款規定，處900元以上1800元以下罰鍰。

市警局交通隊統計，2021年1月1日至今年4月13日止，共取締舉發違規車輛211件，違規熱門時段以12時至16時取締118件最多、10時至12時69件次之。將持續責由轄區分局、派出所加強違規進入「嘉油鐵馬道」車輛稽查取締，以維休憩活動民眾之安全。單車可以進入，但是電動單車進入即屬違規。

處長張婉芬表示，觀光新聞處除主動查閱監視畫面外、也會不定期前往現場巡查，並將違規影像或照片，函送市警局逕為舉發。再次呼籲民眾別跟荷包過不去，一起維護嘉油鐵馬道優質的休憩環境。

嘉義市政府已於重要路口設置監視器，機動車輛違規闖入舉發。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府已於重要路口設置監視器，機動車輛違規闖入舉發。圖／嘉義市政府提供
機動車輛違規闖入舉發畫面。圖／嘉義市政府提供
機動車輛違規闖入舉發畫面。圖／嘉義市政府提供
嘉油鐵馬道是健走、騎乘單車的好去處。圖／嘉義市政府提供
嘉油鐵馬道是健走、騎乘單車的好去處。圖／嘉義市政府提供
民眾舉發車輛違規停放於車道。圖／嘉義市政府提供
民眾舉發車輛違規停放於車道。圖／嘉義市政府提供

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