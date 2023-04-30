迷途老嫗蹲坐路旁 南警協查身分助返家
85歲王姓老婦人昨天上午9點自家中外出後迷路，體力不支蹲坐台南市中西區頂美三街，台南市警二分局長樂派出所警員鄭立杰、林詠虹巡邏時發現，為避免發生意外，將她帶回派出所並運用警政資訊系統多方比對分析，成功確認身分，協助護送返家。
鄭立杰、林詠虹巡邏經過中西區頂美三街時，眼尖發現僅穿單薄上衣及短褲的老婦人呆坐在路旁，隨即下車查看，發現老婦手腳冰冷，言談之間發現其疑有失智症狀，支支吾吾無法回答出從哪裡來、要去哪等問題，僅能說出自已的名字，員警決定先將老婦帶返所休息。
由於老婦呆坐路旁許久，早已全身無力，經員警攙扶才得以坐上警車，返所後員警倒杯茶水供她飲用。因老婦只知道自己姓名，員警利用警政資訊系統細心分析比對，一番努力後，終成功找到吻合年籍資料及住處。
原來85歲的王姓老婦人就住在湖美街附近，員警將她護送返家時，王女兒表示，因為母親有輕微失智症，上午8點多喃喃自語稱要載兒子上學，實際上兒子早已成年且未居住台南。
王老太太趁家人不注意時獨自步行匆匆外出，早已迷失忘記回家的路，家屬對於員警將婦人護送回家之暖舉頻頻致謝，倍感窩心。
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