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扯！高雄特斯拉硬切插隊被叭 駕駛下車斥「不會讓啊」
高雄市左營區大中路銜接國10和鼎金交流道的要道，車流量大，昨有一輛特斯拉硬在大中二路77號前左切，但當時車流呈排隊狀況，特斯拉硬要左切，結果被後方車駕駛按喇叭後，駕駛竟惱羞成怒，下車對後方車咆哮「不會讓啊」，讓車主當場傻眼。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，地點在高雄大中二路，只見影片中有兩排車流，當時一輛轎車的右側有一輛黑色特斯拉，要切入左方車道。
特斯拉要切車時，後方車慢慢跟著前方車行進，但特斯拉仍硬要左切，最後找到空隙，竟急切後又停下，下一秒駕駛下車，怒目相向，對著後方車駕駛咆哮「不會讓啊」，還用雙手比了前方又比了轎車車主，最後氣噗噗上車，讓車主當場看傻。
轄區左營警分局警方表示，未接獲相關報案，經檢視影片，研判特斯拉駕駛已違反道路交通管理處罰條例第43條，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停汽車駕駛人，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；若接獲檢舉將予以開罰。
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