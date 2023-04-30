扯！高雄特斯拉硬切插隊被叭 駕駛下車斥「不會讓啊」

高雄市左營區大中路銜接國10和鼎金交流道的要道，車流量大，昨有一輛特斯拉硬在大中二路77號前左切，但當時車流呈排隊狀況，特斯拉硬要左切，結果被後方車駕駛按喇叭後，駕駛竟惱羞成怒，下車對後方車咆哮「不會讓啊」，讓車主當場傻眼。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，地點在高雄大中二路，只見影片中有兩排車流，當時一輛轎車的右側有一輛黑色特斯拉，要切入左方車道。

特斯拉要切車時，後方車慢慢跟著前方車行進，但特斯拉仍硬要左切，最後找到空隙，竟急切後又停下，下一秒駕駛下車，怒目相向，對著後方車駕駛咆哮「不會讓啊」，還用雙手比了前方又比了轎車車主，最後氣噗噗上車，讓車主當場看傻。