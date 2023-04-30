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內湖槍擊案槍手從澎湖逃出境 11名涉案幫凶今天傳出落網
台北市內湖槍擊案，檢警大規模搜索抓槍手，兵分多日追到澎湖，發現槍手早已逃出境，全案已拘提11名涉案人到案，依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪，移送士林地檢署偵辦，全案目前5人交保，其餘人訊問中。警方指出，11人不排除黑幫身分，均涉嫌協助槍手提供物資、幫助逃離出境。
警方指出，4月10日內湖區康寧路3段槍擊案，內湖分局與刑事警察大隊28日兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲11名涉案犯嫌到案，並搜索查扣子彈35顆、擦槍工具等證物。
據悉，經多日追查，掌握槍手犯案行凶前後，7人提供住在新北五股住居所及送物資，其餘4人則在槍手犯案後把機車推下彩虹河濱公園支線排水溝後，協助逃離出境。警方掌握，槍手沿著堤外走到汐止，搭計程車到三重，換乘客運到高雄，並高雄坐船到澎湖，澎湖出境。
警方強調，依據犯嫌前科跟分工方式，11人雖都沒有幫派註記，但不排除黑幫身分，有組織犯罪跡象，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送法辦，其中5人交保，其餘6人檢方陸續訊問中。
51歲前電視節目製作人王姓男子，今年4月10日深夜返回北市內湖區住家，停車後徒步在康寧路，竟遭一名蒙面歹徒假扮外送員問路，轉眼間外送員化身槍手，朝王男連開15槍，其中二槍貫穿王男左小腿，幸好送醫救治無生命危險。王男聲稱，不認識槍手，自認沒與人結怨，不清楚為何遭開槍。
內湖警方獲報後報請士林地檢署檢察官指揮，台北市監視器密度極高，經調閱路口監視器發現槍手逃逸後最後身影在南湖大橋，但槍手涉嫌預謀犯案，狡猾躲監視器，逃進堤外。
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