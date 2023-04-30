高雄小黃路口未減速 撞貨車和機車安全氣囊爆開釀2傷
駕駛計程車的林姓男子今晨搭載潘姓女乘客，行經高雄鳳山區善政街路口，疑因車速過快，在路口未減速，和饒姓男子駕駛的小貨車相撞，後又撞及路邊2輛機車才停下，小黃駕駛座安全氣囊當場爆開，造成林胸部受傷、潘手腳擦挫傷，詳細肇責由警方釐清。
警方調查，58歲的林姓男子駕駛計程車，今天凌晨1時許，搭載34歲的潘姓女乘客，沿鳳山區善志街由西向東行駛，經過無號誌路口時，疑似車速過快，在路口未減速，直接和饒姓男子（23歲）駕駛的小貨車發生相撞。
林男小黃撞上小貨車後，又往前推撞，波及停放路邊的2輛機車才停下，駕駛座的安全氣囊爆開，撞擊林的胸部，乘客潘女手腳擦挫傷。
警消獲報趕抵，將受傷的林、潘2人送醫救治，所幸無大礙。警方事後對林和饒2名駕駛施以酒測，均無酒駕情形，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。
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