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影／搶救12小時！高雄鳳梨山火警仍未停歇 消防隊戒護中

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄大寮區保福路附近日前才發生山林大火，今接近鳳梨山也發生雜草火警，且經風一吹一發不可收拾，消防局已出動39車75人前往搶救，不少義消也在場警戒支援；由於山區火勢緊鄰下方聚落，消防局表示，周邊民宅已有人車防護，火勢已控制。

高雄大寮與小港交界的鳳梨山附近，今天上午10時26分許，有民眾通報山區冒出火光，由於，該區偏遠行車路徑狹窄，且水源取得不易，消防局再次動員市區水箱車前往部署作長距離中繼水線，下午也有民眾目擊空勤直升機協助空中投水降溫滅火，不過，火勢燃燒至今已12小時，仍未熄滅。

這場山火已有不少民眾在社群上討論，從大寮市區就可看見山區濃煙不斷，火光照亮整個夜空，由於山區火勢離下方聚落不遠，消防局指出，為避免猛烈火勢漫延至下方工廠或民宅，消防人員正灌水控制中，並有人車現場警戒防護。

高雄市府消防局動員大批人車在鳳梨山前注水灌救。記者古和純／翻攝
高雄市府消防局動員大批人車在鳳梨山前注水灌救。記者古和純／翻攝

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