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使用砂輪機疑冷媒外洩碰觸火花 2冷氣工人灼傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今天發生一起工安意外，工人黃姓及蘇姓男子二人使用砂輪切割器修理冷氣室外機，疑冷媒外洩碰觸火花引燃，致2人雙手及臉部灼傷，經消防救護人員送醫後無生命危險。至於事故發生原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午8時38分獲報，中和區復興路一間健身房，疑似爆炸意外前往緊急救援，派遣南勢、中和及安和分隊及永和中隊，出動消防車6輛、救護車1輛與消防人員26名前往，消防人員到場已無火無煙，評估現場無爆炸及延燒之虞。

經查，因健身房要進行冷氣室外機施工，黃姓（33歲）及蘇姓男子（54歲）二人使用砂輪切割器修理冷氣室外機，一人正在洩冷媒的同時，另一人正好使用砂輪切割器，疑似噴濺的火花不慎引燃外洩的冷媒，導致發生氣爆，致2人雙手及臉部5至7%不等的二度燒灼傷，救護人員先以生理食鹽水沖洗後送往雙和醫院，救治後無生命危險。

新北市消防局第七救災救護大隊表示，進行施工時應特別注意周遭安全，如有易燃性物質應遠離火源及火花，若不甚發生意外，應立即撥打119報案。若有燒燙傷發生，應執行燙傷五步驟，沖脫泡蓋送，優先進行沖水30分鐘，避免身上殘留的熱源加重患處，從一度燒燙傷轉為二度甚至三度燒燙傷。

新北市今天發生一起工安意外，黃姓及蘇姓男子二人使用砂輪切割器修理冷氣室外機，疑冷媒外洩碰觸火花引燃，致2人雙手及臉部灼傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市今天發生一起工安意外，黃姓及蘇姓男子二人使用砂輪切割器修理冷氣室外機，疑冷媒外洩碰觸火花引燃，致2人雙手及臉部灼傷送醫。記者王長鼎／翻攝
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