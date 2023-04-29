使用砂輪機疑冷媒外洩碰觸火花 2冷氣工人灼傷送醫

新北市今天發生一起工安意外，工人黃姓及蘇姓男子二人使用砂輪切割器修理冷氣室外機，疑冷媒外洩碰觸火花引燃，致2人雙手及臉部灼傷，經消防救護人員送醫後無生命危險。至於事故發生原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午8時38分獲報，中和區復興路一間健身房，疑似爆炸意外前往緊急救援，派遣南勢、中和及安和分隊及永和中隊，出動消防車6輛、救護車1輛與消防人員26名前往，消防人員到場已無火無煙，評估現場無爆炸及延燒之虞。

經查，因健身房要進行冷氣室外機施工，黃姓（33歲）及蘇姓男子（54歲）二人使用砂輪切割器修理冷氣室外機，一人正在洩冷媒的同時，另一人正好使用砂輪切割器，疑似噴濺的火花不慎引燃外洩的冷媒，導致發生氣爆，致2人雙手及臉部5至7%不等的二度燒灼傷，救護人員先以生理食鹽水沖洗後送往雙和醫院，救治後無生命危險。