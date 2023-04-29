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基隆汽機車不停讓行人3個月開罰3689件 路口被撞降2成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市交通隊統計1月20日起至昨天28日止，計取締汽機車不停讓行人3689件，其中汽車1036件、機車2653件，行人在路口被撞交通事故，較去年同期下降幅度約2成，路口友善人人初步已見成效。

交通隊今天指出，基隆市警察局配合市政府自農曆年開始，推動「行人友善」政策，針對全市七個行政區行人高密集穿越路口加強宣導執法，宣導與勸導、開單共開出3689件不停讓行人罰單，平均每月1230件。

交通隊說，3月31日起，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，提高為法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

很多汽機車沒有讓讓觀念，看到行人仍往前開，有的緊急停下，如果過於靠近行人仍會被罰。

警方說取締的原則為，第一路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，以及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；第二是路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發；第三是以攔停舉發，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

交通隊副隊長吳誌權說，5月起全國同步擴大取締路口不停讓行人，基隆全力配合執行，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目嚴正執法。

警方說，會以多事故多違規路口及民眾經常檢舉路段列為優先執法重點，提醒民眾要有「路口慢看停」觀念，「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」暫停讓行穿線的行人先行。

基隆汽機車不停讓行人3個月開罰3689件，路口被撞降2成。記者游明煌／翻攝
基隆汽機車不停讓行人3個月開罰3689件，路口被撞降2成。記者游明煌／翻攝
基隆汽機車不停讓行人3個月開罰3689件，路口被撞降2成。記者游明煌／翻攝
基隆汽機車不停讓行人3個月開罰3689件，路口被撞降2成。記者游明煌／翻攝

基隆 罰單

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