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影／有人倒在成蘆橋？民眾急報警救援 真相曝光全傻了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

20歲劉姓男子日前躺在新北市蘆洲區成蘆橋上，路過民眾怕危險報警，警方驅車趕抵詢問劉男「為什麼要躺在這邊？」劉男竟回「我手機沒電，機車發不動用推的，累了休息一下……」警方趕緊帶他返回派出所休息，待他手機充完電、體力回復之後，再載回原處協助他返家。

據了解，20歲劉姓男子，這個月13日凌晨準備從新北市蘆洲區騎電動機車回家，孰料他忘了帶機車鑰匙，手機又剛好沒電，只好一路牽著電動機車，想徒步走回五股區住處，他一路牽車走了2公里，在蘆洲區成蘆橋往五股方向，因上坡路段體力耗盡，索性躺在橋上路肩休息。

有民眾騎車路過，在下橋處巧遇蘆洲警分局三民所警員范宇翔、曾韋慈巡邏經過，民眾擔心他發生危險，趕緊向警方通報協助，2警聽完趕緊驅車趕抵，果見劉男躺臥在橋面上。

經警詢問劉男「為什麼要躺在這邊？」劉男回說「我手機沒電，機車發不動用推的，累了休息一下……」「聚餐時打手遊，導致手機沒電無法發動機車」，警看他沒有喝酒，趕緊將他帶回派出所休息，待他手機充完電、體力回復之後，再載回橋上發動機車讓他順利返家。

劉姓男子推著電動機車走路，推累了竟躺在新北市蘆洲區成蘆橋上，警方獲報趕抵協助。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子推著電動機車走路，推累了竟躺在新北市蘆洲區成蘆橋上，警方獲報趕抵協助。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子推著電動機車走路，推累了竟躺在新北市蘆洲區成蘆橋上，警方獲報趕抵協助。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子推著電動機車走路，推累了竟躺在新北市蘆洲區成蘆橋上，警方獲報趕抵協助。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子推著電動機車走路，推累了竟躺在新北市蘆洲區成蘆橋上，警方獲報趕抵協助。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子推著電動機車走路，推累了竟躺在新北市蘆洲區成蘆橋上，警方獲報趕抵協助。記者曾伯愷／翻攝

電動機車 新北

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