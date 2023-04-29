影／鑰匙孔插異物、坐墊被劃長痕 車主調監視器報警揪嫌

新北市新莊區孫姓男子，將機車停在住家對面，但龍頭鑰匙孔被插入異物，連坐墊也被刮破一道長痕，孫男自行調閱監視器畫面查看，赫見是遭人惡意破壞，他不認識對方只好報警抓人。新莊警分表示，已受理報案積極偵辦中。

經調查，孫姓男子這個月8日上午，發現停在新北市新莊區中正路新生巷62號對面的機車被人破壞，不但機車龍頭鑰匙孔被插入異物，連坐墊也被刮破一道長痕，氣的孫男自行調閱監視器畫面查看。