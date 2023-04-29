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影／鑰匙孔插異物、坐墊被劃長痕 車主調監視器報警揪嫌
新北市新莊區孫姓男子，將機車停在住家對面，但龍頭鑰匙孔被插入異物，連坐墊也被刮破一道長痕，孫男自行調閱監視器畫面查看，赫見是遭人惡意破壞，他不認識對方只好報警抓人。新莊警分表示，已受理報案積極偵辦中。
經調查，孫姓男子這個月8日上午，發現停在新北市新莊區中正路新生巷62號對面的機車被人破壞，不但機車龍頭鑰匙孔被插入異物，連坐墊也被刮破一道長痕，氣的孫男自行調閱監視器畫面查看。
赫見7日當晚近11時許，一名頭戴帽、口罩、身穿深色外套及深色長褲的男子，鬼鬼祟祟走近他機車旁，接著一陣詭異動作，懷疑機車就是被此男破壞，孫男不認識對方，最近也沒與人結怨，只好報警抓人。對此新莊警分表示，案件已受理正積極偵辦中。
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