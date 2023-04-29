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影／酒駕又煞車失靈！桃園小貨車暴衝「連撞6車」 釀8人受傷

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園大溪內柵國小附近的桃59之1線下坡處近康莊路口，今下午2時許，52歲的郭姓小貨車駕駛，疑因煞車失靈跨越對向車道，像打保齡球一般，連續追撞6台轎車，現場亂成一團，畫面相當驚悚，所幸受波及的8人皆輕傷送醫後無礙，郭男酒測值達0.23毫克，後續將依公共危險罪送辦，詳細事發經過警方仍在調查釐清中。

桃園大溪每到假日總有許多旅遊車潮，今下午2時19分許，郭男駕駛小貨車欲往康莊路方向時，疑煞車失靈衝向對向車道，只見在過彎處，郭男車輛迅速向前，波及前方下坡停等紅燈對向車道5輛轎車，及對向上坡處另1轎車，霎時之間所有車輛撞成一團，只見1輛轎車及小貨車翻覆在路中央，只見許多車輛車殼嚴重凹毀變形，地上更出現許多車殼碎片，畫面相當驚悚。

警、消人員獲報到場，發現受波及的7輛車駕駛及乘客皆已自行脫困，33歲游姓男子肩膀疼痛意識清楚，51歲郭姓男子頭暈意識清楚，32歲薛姓男子下巴擦傷意識清楚，26歲彭姓男子左額頭擦傷意識清楚，26歲謝姓女子頭暈、右手腕疼痛意識清楚，60歲陳姓女子右手肘疼痛意識清楚，28歲游姓女子頸部及右上腹部疼痛意識清楚，25歲尤姓女子左膝蓋及左手腕擦傷意識清楚，現場8名輕傷患者皆送國軍桃園總醫院救治，所幸皆輕傷。

警方替郭男實施酒測，酒測值達0.23毫克，後續郭男將依公共危險罪送辦，目前現場仍在排除車禍狀況，警方也將調查釐清事發經過，預計下午5時40分許恢復通車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園大溪內柵國小附近的桃59之1線下坡處近康莊路口，今下午2時許，52歲的郭姓小貨車駕駛，疑因煞車失靈跨越對向車道，7車擠成一團。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪內柵國小附近的桃59之1線下坡處近康莊路口，今下午2時許，52歲的郭姓小貨車駕駛，疑因煞車失靈跨越對向車道，7車擠成一團。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪內柵國小附近的桃59之1線下坡處近康莊路口，今下午2時許，52歲的郭姓小貨車駕駛，疑因煞車失靈跨越對向車道，7車擠成一團。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪內柵國小附近的桃59之1線下坡處近康莊路口，今下午2時許，52歲的郭姓小貨車駕駛，疑因煞車失靈跨越對向車道，7車擠成一團。記者翁唯真／翻攝

桃園 酒測 車禍

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