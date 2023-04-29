聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／即刻救援！上門裝住宅警報器 消防員救回8旬翁一命
新北市深坑消防分隊隊員陳育材今天前往民宅協助安裝住宅警報器，驚聞該住戶80多歲張姓男子突然昏倒，無呼吸心跳，陳員立即施以CPR，並請家屬打119，深坑分隊救護車員迅速趕抵，由救護員吳佳鴻及游善丞接手送醫成功救回一命。
據了解，深坑消防分隊隊員陳育材今天上午11時許，前往深坑區北深路一段一戶民宅協助安裝住宅警報器，突然驚聞該住戶張姓男子高喊「救命。」
原來張男見陳員到家在客廳協助安裝住警器，進房間察看80多歲父親張姓男，驚見坐在房間椅子上的父親昏迷不醒，且無呼吸心跳，陳員聞聲立即施以CPR，並請家屬打119求救。
深坑消防分隊救護人員吳佳鴻及游善丞二人駕駛救護車迅速趕抵並接手處置，同時立即驅車送往北市萬芳醫院急，所幸患者於到院前已恢復呼吸心跳，交由醫護人員進行後續治療。
新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，發現有患者倒地呼吸停止時請勿驚慌，應先立即撥打119求助，在等待期間可以替患者實施CPR，或利用公眾版自動心臟電擊器（PAD）協助患者電擊，以提高患者更高的生存機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言