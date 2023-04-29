影／即刻救援！上門裝住宅警報器 消防員救回8旬翁一命

新北市深坑消防分隊隊員陳育材今天前往民宅協助安裝住宅警報器，驚聞該住戶80多歲張姓男子突然昏倒，無呼吸心跳，陳員立即施以CPR，並請家屬打119，深坑分隊救護車員迅速趕抵，由救護員吳佳鴻及游善丞接手送醫成功救回一命。

據了解，深坑消防分隊隊員陳育材今天上午11時許，前往深坑區北深路一段一戶民宅協助安裝住宅警報器，突然驚聞該住戶張姓男子高喊「救命。」

原來張男見陳員到家在客廳協助安裝住警器，進房間察看80多歲父親張姓男，驚見坐在房間椅子上的父親昏迷不醒，且無呼吸心跳，陳員聞聲立即施以CPR，並請家屬打119求救。

深坑消防分隊救護人員吳佳鴻及游善丞二人駕駛救護車迅速趕抵並接手處置，同時立即驅車送往北市萬芳醫院急，所幸患者於到院前已恢復呼吸心跳，交由醫護人員進行後續治療。