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影／五頂大校長聯手反詐 台大校長陳文章提醒求職詐騙陷阱多

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安警分局為辦理警政署「全民防詐 藝起發聲」、「0505全民反詐啟動日」宣導記者會期前宣導活動，邀請轄內國立台灣大學校長陳文章、國立師範大學校長吳正已、國立台灣科技大學校長顏家鈺、國立台北教育大學校長陳慶和、國立台北科技大學校長王錫福等五所國內頂尖大學校長，響應加入反詐行列並錄製影片宣導。

影片中除宣告0505全民反詐啟動日活動外，更耳提面命的提醒大家，現行詐欺集團詐騙的對象，不分年齡，不分性別，不分對象與學歷，只要聽到關鍵字「要求提供帳號、身分證號、或要求操作提款機」就有可能是詐騙的話術，千萬要小心。

大安分局表示，近來「假投資、解除分期付款、假網拍」等三種詐騙模式有逐漸升高趨勢，呼籲民眾要隨時保持警覺，不要隨便輕信陌生人話語，更要時時保持冷靜，不要被詐騙分子的話術矇騙，尤其要記住：「不要輕易相信輕鬆投資即可享有高額獲利等話術，更不要輕易透露個人資料。

大安分局長王寶章呼籲民眾防詐注意以下幾點：一是加強自我保護意識，不要任意接聽陌生人來電；二是不任意點擊連結不明網址；三是接獲訊息請與親友討論，識破詐騙分子的套路；四是及時報警，制止詐騙分子的行為。。

台灣大學校長陳文章（上左）、國立師範大學校長吳正已（下中）、國立台灣科技大學校長顏家鈺（下右）、國立台北教育大學校長陳慶和（下左）、國立台北科技大學校長王錫福（上右）等五所國內頂尖大學校長，響應加入反詐行列並錄製影片宣導。記者廖炳棋/翻攝
台灣大學校長陳文章（上左）、國立師範大學校長吳正已（下中）、國立台灣科技大學校長顏家鈺（下右）、國立台北教育大學校長陳慶和（下左）、國立台北科技大學校長王錫福（上右）等五所國內頂尖大學校長，響應加入反詐行列並錄製影片宣導。記者廖炳棋/翻攝

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