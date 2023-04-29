影／菲籍油輪船員身體不適 花蓮海巡隊海上吊掛急送醫

一艘新加坡籍油輪今天清晨運送液化石油氣通過花蓮外海時，通報船上一名菲律賓籍船員因身體極度不適，急需送醫治療。海巡署第六海巡隊獲報後，派出船艇前往，協助將傷患吊掛上艇，返花蓮港送往門諾醫院救治，初步治療後沒有生命危險，正進行進一步檢查。

海巡署第六海巡隊表示，今天清晨7時接獲第九巡防區轉花蓮港務台通報，新加坡籍「射手號」油輪一名船員因疼痛無法移動，需要就醫，立即指派線上巡防艇PP-3509艇趕抵花蓮港外1.5浬處執行救援任務，先以吊籃將傷患及同船一名協助人員，從約3、4樓高度吊掛上艇，上午9時48分馳返花蓮港24號碼頭。