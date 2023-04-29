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影／全線封閉！中寮隧道發生火燒車意外 所幸無人傷

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道三號378K＋805處中寮隧道今天中午才出現三車追撞事故，沒想到，下午2時20分許，379K處竟發生火燒小貨車事故，國道警方獲報後緊急通報高市消防局協助灌水滅火，於3時10分許中寮隧道已恢復全線通車，據悉，車上共乘5人皆無受傷，至於起火原因，仍有待消防局鑑定研判。

正值周末假期，各地湧現出遊人潮，但國道3號中寮隧道今天接連出現零星事故，中午才發生3車追撞造成車流回堵，下午2時20分許，隧道內竟出現熊熊烈火燃燒。

從監視器可見，火燒車當下一旁還有不少車輛不顧自身安危，慢速行駛在隧道內，而從隧道外監視器可見，從內而外冒出的濃濃黑煙，勢必影響用路人行車安全和隧道內空氣品質。

第五公路警察大隊指出，小貨車26歲李姓駕駛當時行經該處時，因前車行駛中掉落床墊，導致該物硬生生卡在李男貨車底，進而摩擦生熱起火燃燒，李男第一時間先將車停在內側車道，由值勤警員協助現場警戒，並封閉車道。

該起中寮隧道火燒車意外，在現場人員即時灌水搶救下，2時44分許完全撲滅，3時10分許恢復全線通車，確切起火原因，仍由高雄市消防局鑑定研判。

警方指出，本案因前車掉落床墊致發生交通事故，本大隊將檢視相關事證是否涉及公共危險罪依法究辦，根據道路交通管理處罰條例，小貨車前車駕駛依法最重可罰1萬8000元罰鍰。

國道三號378K處中寮隧道發生火燒車意外。圖／取自路況版－記者爆料網
國道三號378K處中寮隧道發生火燒車意外。圖／取自路況版－記者爆料網

國道三號378K處中寮隧道發生火燒車意外。圖／取自路況版－記者爆料網
國道三號378K處中寮隧道發生火燒車意外。圖／取自路況版－記者爆料網

國道3號中寮隧道發生火燒車意外。記者古和純／翻攝
國道3號中寮隧道發生火燒車意外。記者古和純／翻攝

國道3號中寮隧道發生火燒車意外。記者古和純／翻攝
國道3號中寮隧道發生火燒車意外。記者古和純／翻攝

國道3號中寮隧道發生火燒車意外。記者古和純／翻攝
國道3號中寮隧道發生火燒車意外。記者古和純／翻攝

國道 火燒車

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