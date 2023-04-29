快訊

女大學生校園「上空」驚動學校高層 表演訴求曝光

跑酷選手飛越高雄大樓頂惹議 恐觸社維法

中央社／ 高雄29日電

日本職業跑酷選手ZEN日前拍攝一段在高雄7層樓高華夏頂樓，飛越近3公尺到另一棟大樓影片。警方指出，目前未接獲報案，但恐違反社維法，可處3天拘留，新台幣1萬2000元罰鍰。

網路近來流傳一段日本職業跑酷選手ZEN（島田善）從高雄一棟7層樓高華夏樓頂，飛越近3公尺到另一棟大樓頂樓影片，雖然影片長度僅8秒，但危險行徑仍引起網友討論。

警界人士表示，由於跑酷選手行為未影響他人，警方最多可能依社會秩序維護法第68條藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者介入裁罰，可處3天以下拘留，1萬2000元以下罰鍰，但是否構成觸犯社維法仍待法官認定。

此外，由於這名跑酷選手從一棟華夏跳到另一棟大樓屋頂，但目前沒有住戶或管理員報案陳情，警方難以斷定是否屬於無故闖入民宅。若未經社區允許進入遭檢舉，也可能違反刑法第306條侵入住居罪，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞土地或船艦者，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

對此，高雄市政府警察局新興分局發布訊息回應，經查影片拍攝地點為前金區自立二路一棟華廈頂樓，但警方截至目前為止仍未接獲民眾相關報案。呼籲民眾切勿輕易嘗試危險行為，以免造成生命身體損傷。

日本

延伸閱讀

撞球館掛羊頭賣狗肉 台南警破獲百家樂賭場查扣262萬籌碼

日本跑酷玩家Zen「飛躍7層樓高雄大樓」 8秒影片頭皮發麻

延宕近20年嘉義市府北棟大樓興建啟動 具綠建築智慧建築功能

為照顧長輩想買「電梯透天」 網狂勸：1費用不便宜！住大樓才好

相關新聞

韓國情侶來台自由行 回國前31歲女子在高雄市飯店遇害

1名韓國籍李姓女子與金姓男友來台觀光，投宿商旅飯店第三天，她卻在房內遇害。男友請飯店人員找救護車將她送醫，急救後仍告不治...

聯華彰化廠火災兩管理人涉過失致死罪 30萬交保

聯華食品彰化北斗廠本（4）月25日火災，釀成8死、7輕重傷的慘劇，彰化地檢署指揮警方協同消防局調查火災原因，已傳訊工廠蔡...

高雄警眷派出所推銷保健食品影片瘋傳 值班幹部遭懲處

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，不少警員看在同事的面子上，買了食品，該名警眷當「送貨小妹...

高雄警眷警所推銷保健品陪夫值班自拍 楠梓分局說話了

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所推銷保健食品，還陪丈夫值班，該名警眷當「送貨小妹」，將送貨到警所的畫面，...

恐嚇五一連假阿里山隨機殺人放火燒神木 警追查加派巡邏

五一連假剛開始，昨天下午1點多林務局「山林悠遊網」及內政部登山一站式網站信箱，就收到屬名「邵維省」恐嚇信件，聲稱5月1日...

影／全線封閉！中寮隧道發生火燒車意外 所幸無人傷

國道三號378K＋805處中寮隧道今天中午才出現三車追撞事故，沒想到，下午2時20分許，379K處竟發生火燒廂型車事故，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦