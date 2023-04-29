跑酷選手飛越高雄大樓頂惹議 恐觸社維法

日本職業跑酷選手ZEN日前拍攝一段在高雄7層樓高華夏頂樓，飛越近3公尺到另一棟大樓影片。警方指出，目前未接獲報案，但恐違反社維法，可處3天拘留，新台幣1萬2000元罰鍰。

網路近來流傳一段日本職業跑酷選手ZEN（島田善）從高雄一棟7層樓高華夏樓頂，飛越近3公尺到另一棟大樓頂樓影片，雖然影片長度僅8秒，但危險行徑仍引起網友討論。

警界人士表示，由於跑酷選手行為未影響他人，警方最多可能依社會秩序維護法第68條藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者介入裁罰，可處3天以下拘留，1萬2000元以下罰鍰，但是否構成觸犯社維法仍待法官認定。

此外，由於這名跑酷選手從一棟華夏跳到另一棟大樓屋頂，但目前沒有住戶或管理員報案陳情，警方難以斷定是否屬於無故闖入民宅。若未經社區允許進入遭檢舉，也可能違反刑法第306條侵入住居罪，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞土地或船艦者，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

對此，高雄市政府警察局新興分局發布訊息回應，經查影片拍攝地點為前金區自立二路一棟華廈頂樓，但警方截至目前為止仍未接獲民眾相關報案。呼籲民眾切勿輕易嘗試危險行為，以免造成生命身體損傷。