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事隔僅1個月 北市錦新大樓再有女子墜樓身亡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市中山區錦新大樓上月1名女子墜樓身亡，今午又有另名女子墜樓，送醫不治，警方初查，林姓女子情緒不穩，中午時分被發現倒臥錦新社宅工地內，無呼吸心跳，救護人員將其送醫急救後傷重不治。

台北市消防局表示，今早11時24分獲報，中山區新生北路二段100號有女性傷患因不明原因墜樓，高度不詳，已無呼吸心跳，救護人員到場將其送往馬偕醫院急救。

警方調查，位於新生北路二段的錦州社宅，中午時分傳出巨響，民眾發現28歲林姓女子倒臥地面，報警處理。

員警調查，林女獨自進入錦州社宅旁的錦新大樓，從14樓頂墜落，掉在錦州社宅工地內。據悉林女情緒不穩，曾到院就醫治療，案發現場並未發現遺書，家屬獲悉到案後十分難過，但對死因無意見。

前身為「時代大飯店」的錦新大樓，過去曾遭祝融肆虐，多人身亡，更名後多有分租套房，人員出入複雜，時常傳出墜樓事件，上月曾租住過錦新大樓的阮姓女子，也在事前「場勘」後，一早獨自上樓，墜落錦州街身亡。

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錦新大樓今天又發生墜樓案。圖／讀者提供
錦新大樓今天又發生墜樓案。圖／讀者提供
錦新大樓今天又發生墜樓案。圖／讀者提供
錦新大樓今天又發生墜樓案。圖／讀者提供

錦新大樓 社宅 北市

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