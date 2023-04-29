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網爆高雄這路口「車禍磁吸熱點」 警秀數據指已改善

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路社群今天上午貼出一則影片，指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」，每2、3天就發生車禍；轄區警方指，2020年初至今年3月為止，該處巷口發生A2車禍6件、10人受傷，交通局已在該處增設標誌、標線及警告牌，以減少事故發生。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出影片，地點位於三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，網友指該處被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」，每隔2、3天就會發生車禍。

影片中有多件在該處發生車禍的影像，分別為外送員和機車騎士、計程車和外送員擦撞；機車女騎士和騎機車婦人相撞，婦人受傷跌坐地上，救護車趕抵；麵包店小貨車和騎士以及轎車撞騎士的車禍事故。

對於該則影片貼出一連串的車禍影片，並直指該地點是車禍磁吸熱點，轄區三民二警分局表示，經統計，2020年初至今年3月為止，該處巷口發生6件A2車禍，導致10人受傷，交通局已在該處增設標誌、標線及警告牌，以減少事故發生。

警方呼籲，用路人駕駛車輛或騎車行經無號誌路口時，應減速慢行並注意路口車況，遵照標誌、標線規定行駛，確認安全後，再行通過，以免發生危險。

有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設反光鏡。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設反光鏡。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為機車騎士相撞，婦人跌坐地上受傷畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為機車騎士相撞，婦人跌坐地上受傷畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」，每2、3天就發生車禍；圖為現場擦撞車禍畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」，每2、3天就發生車禍；圖為現場擦撞車禍畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為機車騎士和麵包店小貨車擦撞畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為機車騎士和麵包店小貨車擦撞畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為機車騎士相撞，婦人跌坐地上受傷，救護車趕抵現場。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為機車騎士相撞，婦人跌坐地上受傷，救護車趕抵現場。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設停的標誌。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設停的標誌。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設網狀標線。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設網狀標線。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設警告牌。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；警方指交通局已在當地增設警告牌。記者石秀華／翻攝
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為小黃和機車擦撞車禍畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」
有網友指高雄三民區大昌二路212巷與壽昌路301巷口，被當地人稱肇事率很高，是「車禍磁吸熱點」；圖為小黃和機車擦撞車禍畫面。圖／取自社群「社會事新聞影音」

車禍 外送員 標誌

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