恐嚇五一連假阿里山隨機殺人放火燒神木 警追查加派巡邏

五一連假剛開始，昨天下午1點多林務局「山林悠遊網」及內政部登山一站式網站信箱，就收到屬名「邵維省」恐嚇信件，聲稱5月1日將進入阿里山「隨機殺人」、「投擲燃燒瓶火燒山林」並直播，信件截圖在嘉義LINE群組瘋傳，人心惶惶；嘉縣竹崎警分局成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦中；今天警方派員上山加強巡邏、巡查，預期警戒措施會持續到5月1日過後。

今天許多遊客要進入阿里山遊樂區，在管制大門口就會被員警攔檢及詢問，是因屬名「邵維省」寄恐嚇網路信件給林務局山林悠遊網，標題為「我準備了五個燃燒瓶，一把匕首」，內文聲稱「5月1日我將進入阿里山，隨機殺人，割喉，並且隨機朝人群密集之處投擲燃燒瓶，同時向樹木投擲燃燒瓶放火！我的同伴並且會在臉書同步直播這一偉大壯舉！」

嘉義林管處副處長李定忠表示，昨天下午3點50分接獲消息，邵姓民眾寄恐嚇信到林務局台灣山林悠遊網信箱及內政部登山一站式網站信箱，立即通知交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉縣政府文化觀光局，同時向嘉縣警局等單位報案。

李定忠指出，林務局資訊課昨天調閱寄件人IP，使用Gmail信箱，僅追蹤到Google公司美國郵件伺服器，發信者IP交由警方調查追蹤，他同步要求阿里山遊樂區大門收費人員、管制站人員及園區保全人員，加強注意有無攜帶危險物品遊客。

警方調查，恐嚇信件者與3月及1月在臉書揚言，要在桃機、松山機直播隨機殺人，屬名「邵O省」一樣，研判為同一人，已報請檢察官指揮偵辦，並追查相關IP及進行網路巡邏蒐報，也會跟航警局、刑事局進行情諮整合，盡可能找出發出恐嚇信的民眾。