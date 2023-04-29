高薪利誘當詐團車手 19歲男沒拿到3%報酬一個眼神就被抓了
19歲田姓男子日前瀏覽臉書廣告訊息，看到有高薪求職招募徵文，受利誘擔任詐騙集團提款車手，24日攜帶2張銀行金融卡，在嘉義市友愛路上一家超商準備提款，眼神漂浮不定，巡邏員警盤查事跡敗露，坦承擔任提領車手，警方循線擴大偵辦。
警方調查，第一警分局北鎮派出所員警，24日在友愛路上一家超商附近巡邏，見19歲田姓男子不斷在超商內徘徊，眼神四處張望，上前盤查，田男對2張銀行金融卡遲遲無法說明用途，員警追問金融卡出處，田男見事跡敗露，坦承擔任詐騙集團提領車手。
田男供稱，日前瀏覽臉書廣告訊息，看到高薪求職招募徵文，點入連結加入通訊軟體Telegram向發文者聯繫，得知工作擔任詐騙提領車手，報酬為提領現金的3%，田男依詐騙集團上游指示，從北部搭車南下到市區汽車旅館休息，24日晚間7點接獲通知，前往指派地點等候通知提款，遭逮捕。
警方起獲提領詐騙贓款用的銀行金融卡2張、智慧型手機1支等證物，偵訊後，將田男依詐欺罪、洗錢防制法等罪移送地檢署偵辦。警方說，詐騙集團利用民眾謀職打工，透過網路、通訊軟體及廣告等，散布「高薪無經驗可」、「輕鬆致富、高額獎金」等內容，吸引民眾擔任車手，並以提領「公司貨款、博奕所得及借貸還款」等話術，詐騙民眾取款，陷入幫助詐欺陷阱不自知！呼籲民眾提高警覺勿受騙上當。
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