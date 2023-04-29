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急煞釀禍！國道3號中寮隧道口3車追撞 疑未保持安全距離
38歲雷姓男子今天上午11時許，駕駛轎車行經國道3號南向378.7公里處，行駛在內側車道，在中寮隧道入口處附近，疑似因煞車不及連續追撞前方兩輛車，造成其中一輛車上3名乘客身體不適，並一度車流回堵3公里遠，警方指出，中午前已排除事故，全線恢愎通車。
國道警方指出，雷男先是撞上21歲陳男所駕駛的轎車，雖陳男車上3人無明顯外傷，但身體感到不適送醫，而陳男車輛當下受撞擊後，又往前衝撞46歲黃男轎車，因此，造成3車追撞事故，警方依法向3名駕駛人實施酒測，3人酒測值均為零。
據悉，在中午前，中寮隧道內追撞車輛皆已吊離排除，全線恢愎通車。警方表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，最高可處6千元罰金，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，用路人應遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。
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