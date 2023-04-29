急煞釀禍！國道3號中寮隧道口3車追撞 疑未保持安全距離

38歲雷姓男子今天上午11時許，駕駛轎車行經國道3號南向378.7公里處，行駛在內側車道，在中寮隧道入口處附近，疑似因煞車不及連續追撞前方兩輛車，造成其中一輛車上3名乘客身體不適，並一度車流回堵3公里遠，警方指出，中午前已排除事故，全線恢愎通車。

國道警方指出，雷男先是撞上21歲陳男所駕駛的轎車，雖陳男車上3人無明顯外傷，但身體感到不適送醫，而陳男車輛當下受撞擊後，又往前衝撞46歲黃男轎車，因此，造成3車追撞事故，警方依法向3名駕駛人實施酒測，3人酒測值均為零。