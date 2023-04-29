民眾愛捐救護車、救災車缺關愛 雲林縣20輛急需汰換

消防救災車輛頻繁出勤損耗快，地方政府經費有限，汰舊換新跟不上損耗速度，仰賴民間捐贈，但民間捐贈多半指定救護車，救災及水庫、水箱車缺乏關愛眼光，超過使用年限仍無法汰換，雲林縣議員張維崢得知，牽線華邦營造董事長林秀琴捐贈消防警備車，盼讓救災如虎添翼。

華邦營造今捐贈林內消防分隊一輛消防警備車，車款為四輪驅動170匹強大馬力貨卡車款，另加裝拖船架、越野胎及救災用無線電等配備，符合越野及涉水的需求，能克服艱困的地形環境，雲林縣副縣長謝淑亞說，此車能將救災能量最快速深入災區，讓民眾可以即時獲得救援，把握每一條寶貴的性命。

林秀琴說，以前曾捐過救護車，當時因為有親友受傷叫不到救護車，所以覺得捐贈救護車有必要，這次捐贈，消防隊告訴她救護車才剛換，需要勘災車，她一開始還很猶豫，隊員告訴她救災車輛已經很久沒有更換，她希望資源用在需要的地方，最後決定捐贈救災車。

雲林縣消防局救災科長施義欣說，救護車造價300多萬，使用率高，民眾捐贈意願高，雲林縣幾乎已全數汰換，使用年限都低於5年。

反觀消防救災車輛使用年限15年，但目前雲林縣已有2輛警備車使用超過15年，消防車有18輛超過15年，因為單價較高，目前捐贈意願比較低，雲林財政拮据，汰換速度較慢，只能加強保養苦撐。

雲林縣消防局長林文山表示，這次捐贈救災警備車是因為原本那輛已經使用8年，有汰換需求，在政府資源有限的情況下，這次捐贈是及時雨。

雲林縣議員林岳璋說，他自身也是救難人員，工欲善其事 必先利其器，雲林有山有海，救災車確實有需要，希望有好的工具，讓災害越來越少。