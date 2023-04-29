民眾愛捐救護車、救災車缺關愛 雲林縣20輛急需汰換
消防救災車輛頻繁出勤損耗快，地方政府經費有限，汰舊換新跟不上損耗速度，仰賴民間捐贈，但民間捐贈多半指定救護車，救災及水庫、水箱車缺乏關愛眼光，超過使用年限仍無法汰換，雲林縣議員張維崢得知，牽線華邦營造董事長林秀琴捐贈消防警備車，盼讓救災如虎添翼。
華邦營造今捐贈林內消防分隊一輛消防警備車，車款為四輪驅動170匹強大馬力貨卡車款，另加裝拖船架、越野胎及救災用無線電等配備，符合越野及涉水的需求，能克服艱困的地形環境，雲林縣副縣長謝淑亞說，此車能將救災能量最快速深入災區，讓民眾可以即時獲得救援，把握每一條寶貴的性命。
林秀琴說，以前曾捐過救護車，當時因為有親友受傷叫不到救護車，所以覺得捐贈救護車有必要，這次捐贈，消防隊告訴她救護車才剛換，需要勘災車，她一開始還很猶豫，隊員告訴她救災車輛已經很久沒有更換，她希望資源用在需要的地方，最後決定捐贈救災車。
雲林縣消防局救災科長施義欣說，救護車造價300多萬，使用率高，民眾捐贈意願高，雲林縣幾乎已全數汰換，使用年限都低於5年。
反觀消防救災車輛使用年限15年，但目前雲林縣已有2輛警備車使用超過15年，消防車有18輛超過15年，因為單價較高，目前捐贈意願比較低，雲林財政拮据，汰換速度較慢，只能加強保養苦撐。
雲林縣消防局長林文山表示，這次捐贈救災警備車是因為原本那輛已經使用8年，有汰換需求，在政府資源有限的情況下，這次捐贈是及時雨。
雲林縣議員林岳璋說，他自身也是救難人員，工欲善其事 必先利其器，雲林有山有海，救災車確實有需要，希望有好的工具，讓災害越來越少。
牽線促成此次捐贈的雲林縣議員張維崢說，林秀琴董事長夫妻是土生土長的林內人，事業有成後持續回饋家鄉，不僅認養22名學生獎助學金、冬令救濟，之前捐的勘災車上周日前才在救護車到不了的山區救了一名受困民眾，確實發揮功能，希望此次捐贈能讓救災更如虎添翼。
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