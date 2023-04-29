一句「可能是裝的啊」 失聯移工心虛快跑…警飛撲逮人

38歲菲律賓籍移工「糾比」在台失聯兩年，日前他從新北市三重一間連鎖超商走出，遇警盤查卻無法拿出證明文件，員警一句「有可能是裝的啊！」菲籍男心虛赤腳快跑，雙方追了20公尺，警一個飛撲壓他在地上銬帶回偵辦，警詢後依違反入出國及移民法移送移民署專勤隊收容。

經調查，38歲菲律賓籍男子「糾比（譯音）」，2020年間持工作簽證入境來台，之後在新北市八里某家食品公司工作。不料隔年3月他卻落跑失聯至今，兩年來他四處躲藏新北，透過同鄉協助在各處工地打零工維生。

這個月10日下午4時許，他從新北市光復路一段一間連鎖超商走了出來，不巧碰上轄區警巡邏經過，員警見他皮膚黝黑、臉孔不像台灣人，應該是外籍移工，員警下車趨前盤查，怎料「糾比」見警立即轉頭快步走往巷弄。

「糾比」動作讓警懷疑有異追去攔下，盤查時「糾比」向警方表示沒帶證件，刻意冷靜回應「自己沒有問題」甚至還假裝打電話連繫朋友來證明自己身分。沒想到對方一直沒接應，此時員警說了句「可能是裝的啊」。糾比一聽到竟轉身爬腿快逃。

警見狀尾後追去了20公尺，直到員警一個蹬步飛撲把他壓制在地，隨後上銬帶回偵辦。警詢後依違反入出國及移民法移送移民署專勤隊收容。