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國三中寮隧道口兩車相撞 國一路竹高科路段車流壅塞

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道三號中寮隧道口中外側車道今天上午11時發生兩車相撞意外，造成車流壅塞，隧道口附近車流回堵約3公里，此外，在國道一號路竹高科路段接近10時48分許也發生兩車追撞意外，造成車流三線回堵，高公局呼籲用路人行車注意安全，出發前確認路況可即時改道行駛。

適逢周末假期，不少都會民眾攜家帶眷上國道出發前往外地度假，今天一早6時許在國一鼎金系統交流道就發生小轎車自撞分隔島意外，當時傷者倒在槽化線上，經救護員初步檢查為左膝骨折及鈍挫傷，由救護車協助送醫救治。

在國10燕巢段、國3中寮隧道口及國1路竹高科路段，都發生零星追撞事故，造成車輛毀損，所幸傷者皆無大礙，車輛由國道警察通知拖吊業者協處，仍造成車流回堵壅塞。

國一路竹至高科路段車流壅塞。記者古和純／翻攝
國一路竹至高科路段車流壅塞。記者古和純／翻攝
高雄鼎金交流道車輛自撞分隔島。記者古和純／翻攝
高雄鼎金交流道車輛自撞分隔島。記者古和純／翻攝
國一路竹至高科路段車流壅塞。記者古和純／翻攝
國一路竹至高科路段車流壅塞。記者古和純／翻攝
國三中寮隧道口發生車禍意外。記者古和純／翻攝
國三中寮隧道口發生車禍意外。記者古和純／翻攝
國三中寮隧道口發生車禍意外。記者古和純／翻攝
國三中寮隧道口發生車禍意外。記者古和純／翻攝

國道 自撞

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