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影／又來了！西門町小貨車轉彎 撞翻走斑馬線8旬老婦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

為洗刷行人地獄惡名，立法院已修法加重不禮讓行人處罰，但台北市西門町前天仍再現小貨車不禮讓行人的交通事故，貨車轉彎時撞傷正在過馬路的85歲老婦人。

轄區萬華警分局前天下午接獲報案，西寧南路與成都路口發生一起交通事故，到場處理，發現蔡姓女子（47歲）駕駛自小貨車，沿成都路由東往西行駛最左側車道，到路口要左轉西寧南路時，前車頭碰撞沿西寧南路南側行人穿越道、東往西步行通過路口的陳姓女子(85歲)右側身軀，導致陳女倒地受傷。

陳女送醫時發現身上多處擦挫傷，雙方經警方評估無酒駕，已依規定受理A2交通事故，並送交通大隊初步分析研判，目前當事人尚未提起過失傷害告訴。

警方呼籲用路人行經路口，應注意號誌及左右來車並禮讓行進車先行，行經行人穿越道應減速並暫停禮讓行人，讓行人優先通行，以維護用路人安全。

蔡姓女子駕駛的自小貨車，因未注意並禮讓行人肇事。記者廖炳棋/翻攝
蔡姓女子駕駛的自小貨車，因未注意並禮讓行人肇事。記者廖炳棋/翻攝

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