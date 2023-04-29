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他怕忘記停放位置自行車裝定位器 報警速助逮竊嫌

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市黃姓男子日前停放家門口的自行車失竊，他因為怕自己忘記停放位置，曾購買AirTag(定位器)放置自行車坐墊包內，黃男報警時，竊賊正騎乘自行車移動，警方立即駕車逮人。

黃男報警時表示，早上出門上班，發現自家前的自行車不翼而飛，警方調閱監視器，發現遭一名男子撬開鎖頭，竊取騎乘離去，偵辦過程中，警方發現黃男先前為防止忘記自行車停放位置，曾購買AirTag(定位器)放置自行車坐墊包內，報案時定位訊號也正好從北市信義區往萬華區方向移動。

警方得知重要線索，立即驅車依據定位訊號所在地點找尋，在萬華區老松公園內發現失竊的自行車及黃姓竊嫌(56歲)，當場人贓俱獲，全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

黃姓竊嫌不知偷來的自行車暗裝定位器，行竊後迅速被逮。記者廖炳棋/翻攝
黃姓竊嫌不知偷來的自行車暗裝定位器，行竊後迅速被逮。記者廖炳棋/翻攝
黃姓竊嫌不知偷來的自行車暗裝定位器，行竊後迅速被逮。記者廖炳棋/翻攝
黃姓竊嫌不知偷來的自行車暗裝定位器，行竊後迅速被逮。記者廖炳棋/翻攝

自行車 北市 監視器

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