他怕忘記停放位置自行車裝定位器 報警速助逮竊嫌

台北市黃姓男子日前停放家門口的自行車失竊，他因為怕自己忘記停放位置，曾購買AirTag(定位器)放置自行車坐墊包內，黃男報警時，竊賊正騎乘自行車移動，警方立即駕車逮人。

黃男報警時表示，早上出門上班，發現自家前的自行車不翼而飛，警方調閱監視器，發現遭一名男子撬開鎖頭，竊取騎乘離去，偵辦過程中，警方發現黃男先前為防止忘記自行車停放位置，曾購買AirTag(定位器)放置自行車坐墊包內，報案時定位訊號也正好從北市信義區往萬華區方向移動。